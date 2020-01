Von Stefanie Weber

Heidelberg. Winterzeit ist Café-Zeit: Wenn es draußen kalt ist, stürmt und schneit, wird es drinnen bei einem heißen Cappuccino oder Tee umso gemütlicher. Deshalb stellt die RNZ auch in diesem Jahr die Lieblingscafés unserer Leserinnen und Leser vor. Heute: das Marstallcafé im Marstallhof.

> Atmosphäre: Das Marstallcafé, das sich im "Haus der Studierenden" befindet, ist eine Mischung aus Café, Studierendenkneipe, Lernzentrum und Kulturbühne. Die Einrichtung ist aus dunklem Holz, mehrere rote Sofas laden zum Verweilen ein. Die Musik ist zum Teil laut und immer unterschiedlich. "Der jeweilige Schichtleiter darf die Musik auswählen, deshalb weiß man nie, was einen erwartet", erzählt die Leiterin des Marstallcafés, Zaneta Pacholska, mit einem Lachen. Trotz der Musik sitzen viele Studierende konzentriert vor ihren Laptops und Büchern, einige lernen hier auch in Gruppen.

Umfrage Wie finden Sie das Marstallcafé? Wir haben das Marstallcafé getestet. Nun ist Ihre Meinung gefragt: Wieviele Sterne würden Sie geben? Hervorragend (5 Sterne) Ganz gut (4 Sterne) Geht so (3 Sterne) Muss nicht (2 Sterne) Nichts für mich (1 Stern)

Bestellt wird an der Theke, was aber kein Muss ist: "Hier kann man auch einfach sein, ohne etwas zu kaufen. Das schätzen die Studierenden sehr", so Pacholska. Auch ein offenes Bücherregal auf der Empore trägt zum studentischen Charakter des Cafés bei. An verschiedenen Tagen werden unterschiedliche kulturelle Veranstaltungen geboten. So findet beispielsweise jeden Sonntag ab 20.15 Uhr das Tatort-Café statt.

> Geschichte: Bereits im Jahr 1510 wurde der Gebäudekomplex erbaut, damals als Zeughaus und Geschützgießerei. Ab 1693 wurde der Name "Marstall" in den alltäglichen Sprachgebrauch übernommen. Das erste Mal wurde das Gebäude im Jahr 1921 für Studierende der Universität genutzt, als dort die Speisehalle der Mensa eröffnet wurde. 1925 wurde ein Tagesheim für arme Studierende eingerichtet, da viele durch die Inflation fast allles verloren hatten.

Im Rahmen des 600-jährigen Jubiläums der Universität Heidelberg im Jahr 1986 wurde das "Haus der Studierenden" mit dem Marstallcafé als Herzstück gegründet. Die ersten 26 Jahre war es ein Rauchercafé, bis das Café im Jahr 2012 renoviert und das Rauchen im Innenbereich endgültig untersagt wurde.

> Publikum: Die Gäste des Marstallcafés sind zu 90 Prozent Studierende, Lehrende oder andere Mitglieder der Heidelberger Hochschulen. "Vor allem an Werktagen ist der Altersdurchschnitt unserer Gäste sehr niedrig", erzählt Pacholska. "Es gibt viele Studierende, die hier Pause machen oder lernen. Am Wochenende kommen auch Familien aus der Region, um einen Kaffee zu trinken oder etwas Kleines zu essen." Nur das Dachgeschoss ist lediglich für Hochschulgruppen und Studierende offen.

> Spezialität: Das besondere am Marstallcafé ist neben dem studentischen Flair die Vielfalt, die hier geboten wird. Unten Café und Kneipe, befindet sich oben ein Leseraum, der von allen Besuchern genutzt werden kann. Ob man für die Uni lernt oder einfach gemütlich ein Buch lesen möchte, dort oben ist man richtig. "Die einzige Bedingung: Man muss leise sein", so Pacholska.

Lange Schlangen an der Theke wie im Zeughaus gibt es im Marstallcafé nicht. "Was aber nicht heißt, dass das Essen hier weniger gut ist: Alle unsere Brötchen und Wraps werden frisch zubereitet und wir bieten vermehrt auch vegane Alternativen an", erzählt Pacholska. "Was die wenigstens wissen: Unser Kaffee ist Bio und Fairtrade, von einer Familienrösterei aus Aschaffenburg."

> Blick in die Karte: Ein Cappuccino kostet hier zwei Euro, Studierende zahlen 1,60 Euro. Verschiedene Sorten Tee gibt es für 1,20 Euro (Studierende: 1 Euro). Das Stück Kuchen bekommt man ab einem Euro (Studierende ab 90 Cent). Besonders beliebt sind die Flammkuchen, etwa der Klassiker mit Speck und Lauch, die es ab jetzt auch täglich gibt.

> Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 9 bis 23 Uhr, Freitag, 9 bis 15 Uhr, Sonntag, 12.30 bis 22 Uhr. In der vorlesungsfreien Zeit – bis eine Woche vor Vorlesungsbeginn – geschlossen.