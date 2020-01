Von Denis Schnur

Heidelberg. Die Klimaschutz-Maßnahmen der Stadt werden – wenn sie konsequent umgesetzt werden – weitreichende Konsequenzen für Heidelberger, Gäste und Beschäftigte in der Stadt haben. Welche das sind oder sein könnten, zeigt die RNZ in ihrer Reihe zum Aktionsplan.

In Teil vier geht es darum, wie die Stadt deutlich grüner werden soll. Denn Bäume binden nicht nur das klimaschädliche Gas CO2, sie spenden auch Schatten und senken die Temperatur in ihrer unmittelbaren Umgebung – was in den heißen Sommern, die der Klimawandel mit sich bringt, umso wichtiger wird. Ganz nebenbei erhöhen die Pflanzen auch die Aufenthaltsqualität. Deshalb soll der Aktionsplan auch den Grünanteil in Heidelberg steigern – sowohl innerstädtisch als auch am Rande:

> Die "Klimawäldchen": Mit dieser Maßnahme könnte der Klimaschutz-Aktionsplan das Gesicht der Stadt stark verändern: 3000 Bäume sollen bis 2025 neu angepflanzt werden, 500 pro Jahr – und zwar nicht am Stadtrand, sondern "in jedem Stadtteil" und vor allem auf "derzeit versiegelten Flächen", wie es in dem Programm heißt.

Dass das nicht unbedingt leicht wird, weiß man auch bei der Verwaltung: "Es gibt einen Interessenkonflikt, was die Nutzung freier Räume in der Stadt betrifft", bestätigt Umweltamtsleiterin Sabine Lachenicht. Deswegen dürfte es wohl nicht in jedem Stadtteil ein echtes "Wäldchen" geben. Doch die Stadtverwaltung sei bereits auf der Suche nach möglichen Standorten – auch in dicht bebauten Stadtteilen wie der Weststadt oder Neuenheim.

In Frage kämen vor allem öffentliche Grundstücke. Wo es keine Tiefgaragen, Leitungen oder andere Planungen gebe, wolle man auch ganz bewusst versiegelte Flächen öffnen. "Ziel ist es, stark hitzebelastete Stadtteile durch Baumpflanzungen, Dachbegrünung und Fassadenbegrünung zu entlasten", so Lachenicht. Wo es möglich ist, soll dazu auch mit Privatbesitzern von Flächen zusammengearbeitet werden: "Wir erarbeiten gerade Richtlinien für ein Förderprogramm ,Urbanes Grün’, das dem Gemeinderat vorgeschlagen werden soll." Dieses solle auch die Pflanzung von Bäumen bezuschussen.

Los gehen soll es mit den Pflanzaktionen im Übrigen schon in den nächsten Monaten: "Ab Frühjahr und Herbst 2020 zur Pflanzzeit", betont Lachenicht. Und auch über die Art der Pflanzen hat man sich bereits Gedanken gemacht: "Das werden Bäume sein, die dem Trockenstress der heißen Sommer in Heidelberg gewachsen sind, und die insektenfreundlich sind", erklärt die Amtsleiterin. Schließlich sind in den letzten Jahren immer wieder Bäume im Sommer vertrocknet. Es gebe entsprechende Listen zu Baumarten, die einheimisch oder für die aktuellen klimatischen Bedingungen in Städten geeignet sind.

> Der "grüne Gürtel": Aber nicht nur in der Stadt, auch rundherum soll es deutlich grüner werden. Der "grüne Gürtel" um Heidelberg soll laut Aktionsplan ausgeweitet werden – also jene Flächen, "auf denen sich Tier- und Pflanzenarten ansiedeln können und die der Biotopvernetzung und der biologischen Vielfalt dienen". Wie das konkret aussehen soll, ist aber noch nicht ganz klar: "Dies wird im Modell räumliche Ordnung und in der Heidelberger Biodiversitätsstrategie entwickelt werden", erklärt Lachenicht. Die Gebiete müsse man noch bestimmen, aber: "Ziel ist es, Areale zu definieren, die langfristig nicht bebaut werden."

Diese Flächen will man ökologisch und zur Verbesserung des Mikroklimas aufzuwerten. "Die Stadt wird unter anderem versuchen, Flächen zu kaufen, die für die Biotopvernetzung sinnvoll sind", erläutert die Amtsleiterin. So sollen Vernetzungslinien zwischen Biotopen geschaffen werden, die der Ausbreitung seltener Tiere und Pflanzen dienen – "grüne Autobahnen für die Biodiversität", nennt sie Lachenicht.

Außerdem will die Stadt so die "die grüne Lunge" Heidelbergs erhalten und die Möglichkeiten der Naherholung verbessern: "Auch entlang von Gewässern könnte die Aufenthaltsqualität für Menschen und Tiere erhöht werden." Ackerflächen sollen dabei jedoch nicht umgewidmet werden, wie Lachenicht versichert: "Es sei denn, Landwirte haben Interesse daran, weitere Flächen für die Biotopvernetzung zur Verfügung zu stellen."