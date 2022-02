Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Als Kurfürst Carl Theodor die Nachricht zu Ohren kam, dass "die gräßlichste Landes-Plage der Pest sich geäusseret" hatte, ergriff er "zur Abhaltung solch erschröcklicher Seuche" einschneidende Maßnahmen: Reisenden aus den Pest-Gebieten in Osteuropa wurde erst nach einer Quarantäne von 42 Tagen die Einreise gestattet. Außerdem war ein Gesundheitspass vorzulegen. Fremden wurden Nebenwege und Nebenstraßen verboten. Aufgegriffenes "landstreicherisches Gesindel" wurde an die Landesgrenze zurückbegleitet. Um eine Wiedereinreise zu verhindern, wurde ihnen "in ganz ohnschädlicher Weiße" mit Stecknadeln ein Kreuz in den Oberarm gestochen "und mit darauf zu streuendem, gleichbald anzündendem Schieß-Pulver eingebrant." Dieser Erlass des Landesherren aus dem Jahre 1770 wird im Stadtarchiv aufbewahrt.

Wenn heute Corona in unsere Leben eingreift und Todesopfer fordert, treten auch die Epidemien vergangener Zeiten wieder in den Blick: Pocken, Kinderlähmung, Spanische Grippe und nicht zuletzt die Pest. Wie die Menschen unserer Gegend unter der Pest und anderen Plagen zu leiden hatten, ist in der "Chronik der Ängste und Nöte der Kurpfälzer über 500 Jahre" verzeichnet. Der Heidelberger Lehrer und Heimatkundler Ludwig Merz hat dieses Büchlein verfasst und darin Heimsuchungen aller Art aufgelistet: Dürren und Hochwässer, Kriege und Hungersnöte, Hexenunwesen und Ketzerverfolgungen – und immer wieder Seuchen. Vielfach ist in den alten Unterlagen ausdrücklich von der Pest die Rede, jedoch war die Bezeichnung auch für andere epidemisch auftretende Krankheiten gebräuchlich. Ludwig Merz verzeichnet ungefähr 30 Ausbrüche, zum Beispiel: "1313 wütet die Pest im Lande – zweimal die Zahl 13 in der Jahreszahl ist ein böses Omen". Bei einem Ausbruch starben so viele Bauern, dass die Felder nicht bestellt werden konnten.

Die Verwendung der „Rastel“ demonstriert Dr. Claudia Sachße, Sammlungsleiterin des Deutschen Apotheken-Museums. Foto: Bechtel

1348 wird erneut ein "großen Sterben" vermeldet, durch "giftige Dämpfe" sei es ausgelöst worden. Diese Jahreszahl deckt sich mit der ersten großen Pestwelle des späten Mittelalters, die seit 1347 ausgehend von Hafenstädten des Mittelmeeres über Europa hinwegrollte. Sie war der Auftakt zu weiteren Pandemien. ‚Flüchte bald – flüchte weit weg – komm spät wieder‘ lautete ein wohlgemeinter Ratschlag. Aber nur wenige konnten es sich leisten, der Pest zu entfliehen: "Im Jahr 1491 konnte man einer ansteckenden Pest so wenig Einhalt thun, daß der Kurfürst Heidelberg verließ und selbst die Universität auf einige Zeit in die Stadt Speyer übersiedelte", heißt es bei Ludwig Häusser. Der Heidelberger Geschichtsprofessor verfasste 1845 das Standardwerk "Geschichte der Rheinischen Pfalz". In Pestzeiten wurde für Teile der Universität die Auswanderung an verschiedene andere Orte zu einer fast regelmäßigen Maßnahme.

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts verhängte der "allmechtig got" erneut eine "schwere, langwierig krankheit", "auch in Heidelberg und der Umgegend wüthete sie gränzenlos, und zwar mehrer Jahre lang", so Häusser. Die Absonderung der Angesteckten wurde vernachlässigt; in Bädern, Gasthäusern, Barbierstuben bedienten sich Kranke und Gesunde derselben Gefäße. Der Kurfürst musste durch eine Verordnung diese Zustände beenden. 1596/1597 wurde in der Stadt wieder gestorben, da vergnügte sich der Kurfürst fernab in der Oberpfalz. Im Dreißigjährigen Krieg hatte die Bevölkerung schrecklich unter Morden, Plündern und Hungersnot zu leiten; in den Jahren 1636 bis 1638 kam eine furchtbare Pest hinzu.

Hintergrund Pest-Arznei eines Heidelbergers Der "Pesthauch" galt landläufig als Verursacher des Übels. Die Ärzte vermuteten, dass schädliche Ausdünstungen in den Körper eindrangen. Sie selbst versuchten, durch Schutzkleidung eine Ansteckung zu vermeiden. Die Behandlungen des Kranken war darauf gerichtet, die "pestilentzische Vergifftung" auszutreiben. [+] Lesen Sie mehr Pest-Arznei eines Heidelbergers Der "Pesthauch" galt landläufig als Verursacher des Übels. Die Ärzte vermuteten, dass schädliche Ausdünstungen in den Körper eindrangen. Sie selbst versuchten, durch Schutzkleidung eine Ansteckung zu vermeiden. Die Behandlungen des Kranken war darauf gerichtet, die "pestilentzische Vergifftung" auszutreiben. Zu diesem Zweck wurden Pestbeulen aufgeschnitten und zur Ader gelassen. Abführende Mittel und Schwitzen sollten die Behandlung unterstützen. Beispiel für eine solche "Artzeney" ist dieses Rezept des Heidelberger Medizinprofessors Tabernaemontanus, das hier in gekürzter Fassung wiedergegeben wird: Nimm Engelwurtz, Cretischen Diptam, Buchwurtz, Baldrianwurtzel, Meisterwurtzel. Mache diese stück alle zu einem reinen Pulver, und schlage sie durch ein härin Sieblein, und behalt sie in einem ledernen Säcklein. So soll man des [in Wein aufgelösten] Pulvers nehmen. So man einen Menschen diese Artzeney eingibt und lässet ihn ein Stund oder etliche darauf schwitzen, so treibet sie die pestilentzische Vergifftung wunderbarlich durch den Schweiß aus.

[-] Weniger anzeigen

Auf der Suche nach den Ursachen des Übels machten die merkwürdigsten Erklärungen die Runde. Der schwarze Tod sei die Strafe Gottes, glaubten viele. Allgemein wurde vermutet, "Pesthauch" trage die Krankheit weiter. Die Universität von Paris sah in ihrem Pestgutachten von 1348 auch kosmische Kräfte am Werk. Der Medizinprofessor Jacobus Theodorus Tabernaemontanus (1590 in Heidelberg gestorben) dozierte: "Das sorglich grausam und erschröcklich Fieber / daß man die Pestilentz oder Beul heisset / ist nichts anderst dann ein vergiffter dunst". Die Krankheit sei von Gott geschickt, als eine Ermahnung zur Buße.

Im Deutschen Apotheken-Museum auf dem Heidelberger Schloss werden bei der Themenführung "Pesthauch und Himmelsduft" auch Ausstellungsstücke zur Pest gezeigt. Eindrucksvoll ist ein Werkzeug, dessen Verwendung sich nicht auf den ersten Blick erschließt: eine große Zange, Rastel genannt. Sie endet in einer Art Nagelbrett. Zweck: eine Vielzahl von Löchern in einen ungeöffneten Brief zu stechen. Anschließend wird das so perforierte Dokument über einem Feuer im Rauch geschwenkt – zur Desinfektion, wie man heute sagen würde. Noch sicherer war, verdächtige Gegenstände gleich ganz zu verbrennen. So sah es Carl Theodors Erlass von 1770 für die Habe von Ankömmlingen vor, die aus "angesteckten Orten" angereist waren: "Wagen, Pferd, und all übriges Geraith", selbst die Kleider der Reisenden waren zu verbrennen. Die Betroffenen selbst waren auf 20 Schritt Abstand zu halten und mussten im "freyen Felde unter blosem Himmel" oder in einer Hütte verwahrt werden. Bei Fluchtversuch sollten die Wachen schießen. Wer die Pest verbreitete, konnte "zum Strang, oder sonstig dem Todt nahekommender Leibs-Straf" verurteilt werden. Pest-Tote sollten "an entfernter Stelle ganz tief unter die Erde eingescharret" werden. Ob es an Carl Theodors Vorkehrungen zur "Abhaltung der Seuche" lag? – Jedenfalls sind keine Berichte über einen Ausbruch aktenkundig.

Wohl erahnte man die infektiöse Ursache der Epidemie, Maßnahmen wie Quarantäne, Isolation und Beseitigung von Infektionsherden waren durchaus von Nutzen. Erst 1894 wurde der Pesterreger von dem schweizerisch-französischen Arzt Alexandre Yersin entdeckt: ein Bakterium. Nagetiere, besonders Ratten, dienen ihm als Wirt. Flöhe übertragen ‚Yersinia pestis‘ auf Menschen. Schlechte sanitäre Verhältnisse befördern die Ausbreitung der Krankheit von Mensch zu Mensch. Seit dem frühen 18. Jahrhundert blieb das westliche Europa von Pestepidemien verschont. Die Krankheit tritt heute noch in begrenzten Gebieten in Afrika, Asien und Amerika auf. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) registriert 1000 bis 3000 Fälle jährlich. Rechtzeitig erkannt, ist die Pest heute mit Antibiotika gut behandelbar.

Info: Mehr über die Pest erfahren Teilnehmer der Themenführung "Pesthauch und Himmelsduft". Sie ist derzeit pandemiebedingt für größere Gruppen nur als Abendführung möglich. Rastel und Pestmaske werden nur auf der Führung gezeigt. Deutsches Apotheken-Museum im Heidelberger Schloss, Telefon 06221 / 25880. Weitere Informationen und Terminanfragen per E-Mail: info@deutsches-apotheken-museum.de.