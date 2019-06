Von Anica Edinger

Heidelberg. Daniel Kraut lebt in der Bahnstadt, arbeitet in Ludwigshafen - und muss, wenn er zur Arbeit möchte, über die Straßenbahnhaltestelle Hauptbahnhof Süd zum Bahnhof. Zu welcher Odyssee das dieser Tage werden kann, zeigte sich am gestrigen Dienstag, als die RNZ zufällig vor Ort war, während Daniel Kraut versuchte, über die Haltestelle zum Hauptbahnhof zu kommen.

Deutlich wurde: Alleine hätte er das nicht geschafft. Denn Daniel Kraut sitzt im Rollstuhl - und dann sind die Hürden vor allem eines: hoch. Keine abgesenkten Gehwege, von Ampeln ganz zu schweigen, keine Weghinweisschilder, weit und breit nur Schotter und Baustellenabsperrungen, die es noch schwerer machen, von der Haltestelle den Czernyring Richtung Hauptbahnhof zu überqueren. "Das ist eine Zumutung", meinte Kraut. Noch vor zwei Wochen sei die Baustellenführung eine ganz andere gewesen - und der Weg über die Ostrampe durchaus barrierefrei. Doch der alte Weg führt nun vor eine große Wand. Der neue direkt nebenan: eine Schotterpiste. Tatsächlich ist diese allerdings gar nicht für Fußgänger oder Radfahrer gedacht. "Die Zufahrt zum Hauptbahnhof Süd erfolgt über die Westrampe des Max-Planck-Ringes", erklärte ein Stadtsprecher gestern auf Anfrage. Man müsse sich, wenn man an der südlichen Seite des Hauptbahnhofs - also zur Bahnstadt hin - angekommen sei, nach rechts Richtung Czernybrücke orientieren. Die östliche Rampe - linker Hand - sei für den Verkehr gesperrt, sodass dort die Bauarbeiten beendet werden können.

Nur: Ausgeschildert ist das nirgends. Außerdem ist der Weg über die Westrampe zur Straßenbahnhaltestelle um einige Meter weiter, was vor allem bei der aktuellen Hitze auch Senioren zu schaffen macht. Intuitiv wählen also die meisten Pendler den Weg über die Ostrampe - und sie sind genervt, wie sich gestern vor Ort zeigte. "Jeder läuft kreuz und quer", meinte Max Müller, der auf die Linie 26 wartete und täglich nach Meckesheim zur Arbeit muss. Für ihn das größte Problem: die mangelnde Kommunikation seitens der Stadt. Student Sven Zeller kommt auch öfter am Hauptbahnhof Süd vorbei - und bekundet: "Es wird immer unübersichtlicher."

Deutliche Worte findet Rita Bender, die von Neidenstein in die Bahnstadt pendelt: "Es ist eine Katastrophe." Am Samstag habe sie auf dem Arbeitsweg ältere Passanten beobachtet, die den Weg zur Haltestelle suchten - und sich schließlich über den Schotter quälten. Mit ihrem Handy hat sie das alles dokumentiert, um sich irgendwann einmal zu beschweren. "Aber aktuell hoffe ich jeden Tag, dass sich vielleicht doch etwas tut", sagt sie. Vergebens. Bender denkt dabei nicht nur an Senioren oder Rollstuhlfahrer, sondern auch an Eltern mit Kinderwagen oder Radfahrer. "Leider ist die Situation für Fußgänger und Radfahrende am Hauptbahnhof Süd unübersichtlich und zum Teil gefährlich", erklärt auch Bernhard Pirch-Rieseberg vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub Rhein-Neckar/Heidelberg. "Statt ,Mehr Platz für’s Rad‘ heißt es dort: Kein Platz für’s Rad."

Schon am 10. Juni, als die Stadt die Änderung per Pressemitteilung kommunizierte, verfasste Grünen-Stadtrat Felix Grädler ein Schreiben an Baubürgermeister Jürgen Odszuck. Die Anbindung an den Hauptbahnhof für Fußgänger und Radfahrer über die Westrampe hielte er aus mehreren Gründen für bedenklich, "vor allem aber, weil wir eine etwas verbesserte Akzeptanz der Anbindung Hauptbahnhof an die Südstadtteile über die Ostrampe erreichen konnten", schreibt Grädler. Auf eine Antwort wartet er noch heute.

Auf RNZ-Anfrage teilte gestern allerdings der Stadtsprecher mit, dass man sich der Problematik durchaus bewusst sei - und heute immerhin am Straßen-Übergang von der Haltestelle zum Hauptbahnhof über die Ostrampe ein Zebrastreifen angebracht werden soll.