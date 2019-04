Heidelberg. (RNZ) Beim Umbau der Haltestelle am Hauptbahnhof wandern nun die Arbeiten in den Kreuzungsbereich Kurfürsten-Anlage/Mittermaierstraße. Es stehen zwar jeweils zwei Fahrstreifen in Nord-Süd-Richtung zur Verfügung, es muss aber mit Behinderungen gerechnet werden.

Autofahrer werden gebeten, die Baustelle weiträumig zu umfahren. Zunächst finden von Montag, 1. April, bis Freitag, 5. April, vorbereitende Arbeiten statt: Die Mittelinsel in der Kreuzung wird zurückgebaut.

Ab Montag, 8. April, startet der Hauptteil der Arbeiten. Hierfür werden die vier Fahrstreifen in der Lessingstraße und Mittermaierstraße in Höhe der Kreuzung eingeengt und je nach Baufortschritt verschwenkt, in Höhe der Baustelle wird Tempo 30 eingerichtet.

Für den Radverkehr ist die Durchfahrt in der Lessingstraße und Mittermaierstraße frei. Im Juni wird dann je ein Fahrstreifen pro Richtung gesperrt.