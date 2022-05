Der SAS-Halbmarathon ist für seine harmonische Stimmung berühmt. Das liegt nicht nur an den Läufern (in der Bildmitte Oberbürgermeister Eckart Würzner mit der Nummer 100), sondern auch an den Menschen längs der 21,2 Kilometer langen Wegstrecke. Fotos: vaf

Von Klaus Welzel

Okay, vermutlich ist der Mitläufer schuld. Jung, drahtig, Athletenfigur. Mit Blick auf meine gelbe Startnummer fragt er vor Beginn des SAS-Halbmarathons: "Schaffst Du überhaupt noch die Strecke unter zwei Stunden?" Hmmm. Unter Sportsfreunden nimmt man so was vorderhand natürlich locker. "Das ist mein Ziel." Grinse ich. Und los geht’s.

Zwei Jahre lang kein Heidelberger Halbmarathon – das war bitter. Denn der Parcours mitten durch die Stadt, rauf auf die Hügel mit drei wirklich anstrengenden Steigungen, ist immer die Jahresprüfung schlechthin. Hat man’s noch drauf? Oder ist man zu faul geworden? Zu viel Sitzerei im Büro? Zu viel Kuchen? Gar Alkohol? Es sollte schon eine ansprechende Zeit drin sein. Denkt sich (auf unterschiedlichem Niveau) irgendwie jeder. So ging es ja auch dem 85-jährigen Kurt Steiger, den die RNZ vor dem Lauf interviewt hatte. Unter drei Stunden wollte er. Heraus kamen beachtliche 2:39 Stunden. Old is powerful. Vor dem Start treffe ich noch Altstadtrat Karl-Heinz Winterbauer (Altersklasse M70), der es coronagenesen noch einmal wissen will.

Dann geht es nach vorne, ab in die zweite Startgruppe. Alles sehr dynamisch. Eine junge Frau hüpft vor mir minutenlang von einem Bein aufs andere. Kann es kaum abwarten. Es folgt der Countdown. Und sofort trägt eine Wolke der Leichtigkeit die Gruppe über die ersten Kilometer. In der Friedrich-Ebert-Anlage klingt das Gedribbel der Schuhe noch nach einer Zebra-Herde in der Steppe. Ein sanfter Laut. Musik in meinen Ohren. Später wird es härter.

Genau dafür brauchen die über 2000 Läufer (darunter nur ein Viertel Frauen) einen Motivationsschub. Generell sind zwar weniger Zuschauer auf den Beinen. Doch für die ganze Strecke gilt: Die, die gekommen sind, geben alles an Anfeuern, Aufmunterung, Durchhalteappellen. Aber erst in Neuenheim, dem Hotspot für Marathon-Enthusiasten, steigert sich die anfeuernde Geräuschkulisse aus Zurufen, Trommeln, Pfeifen, lautem, rhythmischem Klatschen zum gewohnten Maß.

Es folgt die erste Steigung, rauf zum Philosophenweg. Alles fühlt sich immer noch sehr leicht an. Und stets steht an den neuralgischen Punkten entweder ein kleines Grüppchen an Zuschauern oder einer der rund 600 TSG-Helfer, die genau den richtigen Ton treffen, damit der Läufertross nicht nur in Schwung bleibt, sondern ein bisschen schneller läuft. Das gilt auch für den Träger der ukrainischen Fahne, der vor mir ins Ziel kommt.

Den ersten Härtetest gibt es nach dem Stift Neuburg. Die dortige Steigung ist ein echter Motivationsbrecher. Dafür warten oben auf der Hügelkuppe Ziegelhäuser und deren Freunde mit einer so großartigen Laune, dass der Schmerz des Anstiegs schnell vergessen ist. Weiter. Runter ins Tal. Zur großen Enttäuschung lösen auch sechs Marathoni nebeneinander den Blitzer auf der Schlierbacher Brücke nicht aus. Und zu schnell sind wir offensichtlich auch nicht. Vielleicht nächstes Jahr.

Da läuft ganz sicher auch wieder Eckart Würzner mit. Der Heidelberger Oberbürgermeister absolviert den Halbmarathon in 2:16 Stunden (sein Herausforderer von den Linken, Bernd Zieger, in 2:01 Stunden). Und Altstadtrat Winterbauer schafft es in 2:07 Stunden. Deutlich schneller, der ehemalige Heidelberger Generalmusikdirektor Cornelius Meister mit 1:58 Stunden und der Chef des Uniklinikums, Ingo Autenrieth, mit 1:51 Stunden (seine ganze Familie ist übrigens nicht nur sehr sportlich, sondern auch vertreten).

Bevor ich mich dem Ziel nähere, folgt eine ganz wichtige Station. An der letzten, wirklich der allerletzten Steigung wartet meine Frau und macht mir mittels eines Küsschens für die Schlussetappe Beine. Zack. Im Ziel. "Doping" ruft der Läufer neben mir. Stimmt. Und nächstes Jahr? Klar: Unter zwei Stunden.

Vier liefen für die RNZ

Heidelberg. (we) Mit vier Läufern war die Rhein-Neckar-Zeitung beim diesjährigen Halbmarathon vertreten: Benjamin Miltner, Redakteur im Ressort "Region Heidelberg", lief mit 1:35 Stunden erwartungsgemäß die Bestzeit.

Guter Dinge (v.l.): Klaus Welzel, Achim Wittich, Benjamin Miltner und Benjamin Auber.

Politikredakteur Benjamin Auber absolvierte die anspruchsvolle Strecke mit immerhin 393 Höhenmetern in 1:50 Stunden, Chefredakteur Klaus Welzel benötigte 1:55 Stunden und Achim Wittich, Redakteur in der Sportredaktion, rannte trotz erst kürzlich auskurierter Fußverletzung die 21,2 Kilometer in lediglich 2:03 Stunden. Es war Wittichs erster längerer Lauf seit mehr als fünf Jahren.

Versteht sich, dass die RNZ-Läufer immer wieder angefeuert wurden. Benjamin Auber erhielt gar den Tipp, dass er den Chefredakteur noch einholen könne, wenn er gut einen Kilometer vor dem Zieleinlauf "noch einmal richtig Gas geben" würde – was klappte. Am Ende kam das Läufer-Quartett gut gelaunt ins Ziel.