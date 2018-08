Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Knapp fünf Wochen sind sie alt, die beiden Großbaustellen am Hauptbahnhof und an der Montpellierbrücke. Mit dem Ende der Sommerferien neigt sich auch die erste Bauphase dem Ende zu. Nun zogen Stadt und RNV eine Zwischenbilanz.

"Wir arbeiten zeitgleich an dem zentralen Verkehrsknoten und einer der wichtigsten Hauptverkehrsstraßen der Stadt. Gemessen an dieser Tragweite ist die Verkehrslage erfreulich ruhig", so Oberbürgermeister Eckart Würzner in einer offiziellen Stellungnahme. Größere Beeinträchtigungen habe es nur zu Beginn gegeben. Danach hätten sich die Verkehrsteilnehmer auf die neue Situation eingestellt.

Vor allem rund um den Hauptbahnhof sei die Verkehrsbelastung laut Stadt verhältnismäßig gering. Anders die Situation beim Autoverkehr in und aus der Stadt: Während die großräumige Umfahrung über die Autobahn A5 vermehrt genutzt werde und es daher zu mehr Verkehr auf der Bergheimer Straße in Richtung Osten komme, finde die von der Stadt empfohlene Umleitung über den Diebsweg und die Eppelheimer Straße bislang kaum Beachtung. Stattdessen würden viele Autofahrer durch die Bahnstadt fahren, was dort zu erheblichen Rückstaus führe.

Am Hauptbahnhof hat die RNV mittlerweile die neue Haltestelle Hauptbahnhof West der Straßenbahnlinie 5 fertiggestellt. Der neue Gleisbogen soll dann ab Montag, 10. September, die Kurfürsten-Anlage mit der Karl-Metz-Straße verbinden. Im Czernyring wird derzeit noch ein Gleisdreieck eingebaut. Damit liege man absolut im Zeitplan, erklärte eine Sprecherin der RNV gestern auf RNZ-Anfrage.

Bis zum Schulstart am 10. September soll die Kreuzung Czernyring/Speyerer Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Mit Beginn der zweiten Bauphase, die bis Ende November dauert, entstehen jedoch neue Umleitungen.

Info: Was auf Pendler und ÖPNV-Nutzer in dieser Zeit zukommt, darüber informiert die RNV ab Mittwoch, 5. September, erneut mit Infohelfern und Flyern. Fahrgäste, so die RNV, sollten auch auf aktuelle Informationen achten: an den Haltestellen, im Internet unter www.rnv-online.de/verkehrsmeldungen oder über die RNV-Smartphone-App "Start Info".