In etlichen Formen und Variationen an der Heiliggeistkirche: Brezeln. Foto: Bast Verlag

Heidelberg. (rnz) Die Autorinnen Eva-Maria Bast und Heike Thissen haben Relikte im Stadtbild Heidelbergs ausgemacht - und sich von lokalen Experten erklären lassen, was es mit ihnen auf sich hat. So sind 50 spannende Geschichten entstanden, die nun in dem Buch "Heidelberger Geheimnisse" erscheinen. In der RNZ drucken wir exklusiv einige Kapitel ab. Heute: die Brezeln an der Heiliggeistkirche.

Auf dem Weg in die Kirche mal Appetit auf eine Brezel zu bekommen, kann durchaus passieren. Vor allem dann, wenn der Weg an Bäckereien vorbeiführt. In Heidelberg kann man aber auch dann Lust auf das süddeutsche Gebäck bekommen, wenn alle Bäckereien geschlossen haben. Denn gleich neben dem rechten Eingang auf der Südseite der Heiliggeistkirche ist eine Brezel abgebildet. Eine von vielen: Wer genau hinsieht, findet Dutzende Brezeln in verschiedenen Größen.

An ihnen würde man sich allerdings die Zähne ausbeißen, schließlich sind sie in den Stein geritzt oder erhaben herausgemeißelt. Und alt sind die Brezeln auch: Sie entstanden im ausgehenden 17. und frühen 18. Jahrhundert. Gern erzählt wird in Heidelberg, dass die Brezeln eine Art früher Verbraucherschutz gewesen seien: Je nachdem wie gut oder schlecht die Ernte ausfiel, so die Erklärung, seien größere oder kleinere Brezeln gebacken worden. Die für das Jahr geltenden Brezelmaße seien dann, zusammen mit der Jahreszahl, in die Außenwand der Heiliggeistkirche gemeißelt oder geritzt worden, sodass die Käufer an Ort und Stelle nachmessen konnten, ob der Bäcker zu geizig war.

Schlüssig ist die Geschichte deshalb, weil jede Stadt bis ins Jahr 1872, also vor Einführung des Meters, ihre eigenen Maße hatte. Und die wurden häufig am Rathaus, aber durchaus auch an Kirchen angebracht. So konnten Streitigkeiten vermieden werden: Der Käufer hatte die Möglichkeit, sich vor Ort davon zu überzeugen, dass er nicht übers Ohr gehauen worden war. So gesehen machen Brezelmaße an der Heiliggeistkirche Sinn, zumal sich dort Bäckereien befanden.

Trotz aller Schlüssigkeit gibt es Zweifel an dieser Geschichte und die Vermutung liegt nahe, dass es sich nicht um Maße, sondern eher um Lizenzzeichen der Bäckereien handelt. Während die Jahreszahl für die Brezelmaß-Deutung sprechen könnte, sprechen die Kronen und die Initialen an den Brezelzeichen eher dagegen. Erstaunlich sind auch die Formvarianten: Bei einigen berühren sich die "Arme" in der Mitte lediglich, bei anderen überschneiden sie sich.

Insgesamt lässt sich zweierlei sagen: Die Heiliggeistkirche hat eine Brezel-Rätsel-Wand, über die es eine Fülle an Literatur mit vielen Deutungsvorschlägen gibt. Und: Brezeln müssen bei den Heidelbergern außerordentlich beliebt gewesen sein - warum sonst hätten sie die Wand so reichlich mit diesem Motiv versehen?

Foto: Bast Verlag

Info: Das Buch "Heidelberger Geheimnisse - Spannendes aus der kleinen Metropole mit Kennern der Stadtgeschichte" (192 Seiten, ISBN: 978-3-946581-47-5), gibt es für 19,90 Euro in der RNZ-Geschäftsstelle, Neugasse 4-6, und in lokalen Buchhandlungen.