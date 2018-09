Heidelberg. (RNZ) Die Autorinnen Eva-Maria Bast und Heike Thissen haben Relikte im Stadtbild Heidelbergs ausgemacht - und sich von lokalen Experten erklären lassen, was es mit ihnen auf sich hat. So sind 50 spannende Geschichten entstanden, die nun in dem neuen Buch "Heidelberger Geheimnisse" erscheinen. In der RNZ drucken wir in den nächsten Wochen exklusiv einige Kapitel ab. Diesmal: der Brückenkopf einer alten Neckarbrücke.

Rad- und Autofahrer müssen sich auf der viel befahrenen Mannheimer Straße zu sehr auf den Verkehr konzentrieren, als dass sie diesem eigenartigen Bauwerk einen Blick gönnen könnten. Sonst würde ihnen auffallen, dass sich auf Höhe von Hausnummer 15 plötzlich eine mehrere Meter hohe Betonwand erhebt, deren Sinn und Zweck sich nicht erschließen lassen will. "Das ist beim besten Willen nicht als Teil einer Brücke zu erkennen", sagt Ursula Lorenz verständnisvoll. Die ehemalige Stadträtin wohnt in Wieblingen und kommt auf dem Weg ins Stadtzentrum mehrmals die Woche hier vorbei.

Foto: Bast Verlag

Sie kann anschaulich erklären, wie das Bauwerk früher einmal aussah. Demnach handelt es sich um den Kopf einer ehemaligen Brücke, die zu einer Güterbahnstrecke gehörte. Diese querte an dieser Stelle Straße und Neckar und verband Handschuhsheim und Wieblingen miteinander. Die OEG-Neckarbrücke, benannt nach der Oberrheinischen Eisenbahn-Gesellschaft, die die Strecke betrieb, hieß bei den Heidelbergern wegen ihrer Farbe auch Schwarze Brücke. Sie wurde am 16. Juli 1906 eröffnet.

Knapp zwei Jahre hatten die Bauarbeiten für die 230 Meter lange, dreibogige Eisenbahnbrücke zwischen Wieblingen und Handschuhsheim gedauert. Wegen der Kanalisation des Neckars kam 1924 ein vierter Bogen hinzu.

Der Brückenkopf, der heute noch zu sehen ist, war am Ende des letzten Bogens angebracht, um die horizontalen und vertikalen Kräfte, die auf das Gewölbe wirkten, gegen den Boden abzustützen. "Hier wurden hauptsächlich Steine aus den Dossenheimer Steinbrüchen vom Raiffeisenmarkt in Handschuhsheim zum Weitertransport an den Hauptbahnhof gebracht", erzählt Lorenz. Den Zweiten Weltkrieg überstand die Brücke - bis sie am 27. März 1945 von Soldaten der deutschen Wehrmacht gesprengt wurde.

"Leider hat man sie danach zwar neu aufgebaut, Anfang der 1970er-Jahre aber doch wieder abgerissen, weil der Gütertransport nicht mehr rentabel war", seufzt die Lokalpolitikerin. "Viele Heidelberger wünschten, die Brücke würde noch heute stehen. Dann könnten zumindest Radfahrer hier den Neckar queren. Für Autos wäre sie wahrscheinlich nicht geeignet gewesen."

Die passionierte Ornithologin erkennt aber auch Vorteile in dem Fehlen der Brücke: "So konnte sich hier ein tolles Naturschutzgebiet entwickeln, in dem viele verschiedene Vögel leben und brüten." Den Tieren kommt es zupass, dass sie zwischen der Mannheimer Straße und dem Zoo seit 1970 weitgehend ihre Ruhe haben.

Info: Das Buch "Heidelberger Geheimnisse - Spannendes aus der kleinen Metropole mit Kennern der Stadtgeschichte" (192 Seiten, ISBN: 978-3-946581-47-5) gibt es für 19,90 Euro in der RNZ-Geschäftsstelle, Neugasse 4-6, und in Buchhandlungen.