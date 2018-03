Von Micha Hörnle

Heidelberg. Für viele ist Kultur erst mal eines: teuer. Aber man kann es auch anders sehen: Die Besucher von Veranstaltungen bringen viel Geld in die Stadt. Das Musikfestival "Heidelberger Frühling", das am Samstag beginnt, hat das für sich zu analysieren versucht - und siehe da: Diese fünf Wochen Klassik sind für Heidelberg ein kleines Konjunkturprogramm. Wie das Marktforschungsinstitut GIM aus der Weststadt durch eine Befragung von über 1000 Besuchern des Festivals 2016 herausfand, lassen die Gäste, die Musiker aber auch der Veranstalter selbst jedes Jahr zusammengerechnet knapp 3,3 Millionen Euro in der Stadt - wobei die Gäste mit knapp 2,2 Millionen Euro den Löwenanteil ausmachen.

Setzt man die städtischen Zuschüsse für das Festival (810.000 Euro) ins Verhältnis zu seinem wirtschaftlichen Ertrag für die Stadt (3,3 Millionen Euro), dann ergibt sich ein Faktor von 4,05 - "und zwar vorsichtig gerechnet", wie GIM-Geschäftsführer Wilhelm Kampik sagt. Diese Zahl hat Festivalintendant Thorsten Schmidt überrascht: "Hätte man mich vorher gefragt, ich hätte nur raten können. Aber das Ergebnis macht mich schon froh. Der ,Heidelberger Frühling’ tut auch etwas für die Stadtgesellschaft." Andere Klassik-Festivals, wie etwa das "Schleswig-Holstein Musik Festival", schneiden mit einem Rentabilitätsfaktor von 3,9 etwas schwächer ab.

Hintergrund Mit einem lange erwarteten -und längst ausverkauften - Konzert wird am heutigen Samstag der 22. "Heidelberger Frühling" in der Stadthalle eröffnet. Eine Radio-Aufzeichnung des Auftakts mit dem Mahler Chamber Orchestra und dem Cellisten Jean-Guihen Queyras wird am 3. April um 20.03 Uhr im Deutschlandfunk Kultur ausgestrahlt. Der Sonntag startet um 11 Uhr mit dem Auftakt der Reihe [+] Lesen Sie mehr Mit einem lange erwarteten -und längst ausverkauften - Konzert wird am heutigen Samstag der 22. "Heidelberger Frühling" in der Stadthalle eröffnet. Eine Radio-Aufzeichnung des Auftakts mit dem Mahler Chamber Orchestra und dem Cellisten Jean-Guihen Queyras wird am 3. April um 20.03 Uhr im Deutschlandfunk Kultur ausgestrahlt. Der Sonntag startet um 11 Uhr mit dem Auftakt der Reihe "Familienfrühling" (ab sechs Jahre) in der Alten Pädagogischen Hochschule, Keplerstraße 78: Unter dem Titel "Sonne und Mond - eine Liebesgeschichte" gibt es Musik von Telemann und Chopin, aber auch Volkslieder und sogar ein Techno-Arrangement. Erwachsene zahlen 10 Euro, Kinder 5 Euro. Ebenfalls am Sonntag um 11 Uhr wird in der Alten Aula der Uni der "Frühling"-Musikpreis an Gabriela Montero verliehen. Die venezolanische Pianistin gibt dabei auch eine Kostprobe ihrer berühmten Improvisationskunst. Die Laudatio hält der Pianist Igor Levit. Der Eintritt ist frei. Restkarten gibt es für das Rezital am Sonntag um 16 Uhr in der Alten Aula mit dem Armida Quartett und Streichquartetten von Mozart, Bach, Beethoven und Johannes Fischer. Wenige Stehplätze gibt es noch für das Konzert des Finnish Radio Symphony Orchestra mit der argentinischen Cellistin Sol Gabetta um 19.30 Uhr in der Stadthalle.

Kampik beeindruckt mit am meisten, dass der "Heidelberger Frühling" seinen Zuhörern ja keine leichte Kost vorsetzt - die vielleicht die Kassen eher klingeln lassen würde: "Es ist ein innovatives und mutiges Programm, und trotzdem bringt es der Stadt Geld ein." Das mag auch daran liegen, dass 43 Prozent der Besucher von außerhalb kommen - und die lassen richtig viel Geld hier, vor allem die 28 Prozent, die übernachten. Denn noch viel mehr als die Heidelberger gehen sie essen, kaufen ein oder fahren mit Bus oder Straßenbahn: Auswärtige geben - ohne Festivaleintritt und Hotelkosten - im Schnitt 90,50 Euro am Tag in der Stadt aus, Heidelberger nur 33,55 Euro. Zudem bleiben die Festivalgäste im Gegensatz zu den Tagestouristen relativ lange in der Stadt.

Und da gilt die Regel: Je länger man bleibt, desto mehr gerät man in Spendierlaune. Mit das meiste geht fürs Essen drauf: 180 Euro lassen sich das diejenigen kosten, die drei Übernachtungen gebucht haben; die ohne Übernachtung nur 20 Euro. Und ohne den "Heidelberger Frühling" wären die "Auswärtigen" vielleicht gar nicht erst hierhergekommen. Daher sagt Kampik: "Nach unserer Berechnung generiert das Festival fast 20.000 Besucher für die Stadt" - und das auch noch in einer touristisch eher schwachen Zeit.

Und wofür geben die über 44.000 Besucher nun am meisten Geld aus? Am meisten für Übernachtungen (879.000 Euro), fast gleichauf mit der Verpflegung (878.000 Euro), mit einigem Abstand folgen das Einkaufen (514.000 Euro) oder Ausgaben für Verkehrsmittel (190.000 Euro), Eintritte in Museen oder Ähnlichem (27.000 Euro) und Souvenirs (25.000 Euro).

Deswegen ist der städtische Zuschuss für das Festival für Marktforscher Kampik "keine Subvention, sondern eine Investition". Intendant Schmidt sieht vor allem "noch Potenzial", was die Vermarktung Heidelbergs an Kulturtouristen angeht. Kampik attestiert, Intendant Schmidt habe "einen verdammt guten Job gemacht, und auch wirtschaftlich für die Stadt in nur 20 Jahren alles herausgeholt". Und der Gelobte meint: "Der ,Heidelberger Frühling’ ist wohl die erfolgreichste Festivalneugründung der letzten 25 Jahre überhaupt. Wir stehen noch relativ am Anfang - und sind noch lange nicht fertig."