Heidelberg. (RNZ) Pass- und Ausweisdokumente im Selbstbedienungsterminal beantragen – das geht ab sofort in allen Bürgerämtern in den Stadtteilen. Nachdem Ende 2018 das erste Terminal im Bürgeramt Mitte in Betrieb genommen worden war, folgten bis 2021 die Bürgerämter Kirchheim und Ziegelhausen. Seit ihrer Installation wurden die drei Terminals insgesamt über 3000 Mal genutzt. Aufgrund der Corona-Pandemie verzögerte sich die Fortsetzung des Projekts. Nun aber steht die Dienstleistung in allen Bürgerämtern der Stadt zur Verfügung.

An den Terminals erstellen Nutzerinnen und Nutzer direkt das biometrische Passbild, scannen die gegebenenfalls erforderlichen Fingerabdrücke und unterschreiben den Antrag digital. Ein mitgebrachtes Passfoto ist nicht mehr notwendig. Der Antrag wird dann direkt über das geschützte Datennetz der Stadt an die Sachbearbeiter weitergeleitet und abschließend bearbeitet. Dieser Vorgang dauert rund fünf Minuten. Wer das Terminal nutzt, zahlt neben den jeweiligen Gebühren für das beantragte Dokument acht Euro. Dieser Betrag wird direkt am Schalter bar oder mit EC-Karte bezahlt.

Die konventionelle Beantragung von Pass- und Ausweisdokumenten mit einem Foto vom Fotografen oder aus dem Fotoautomaten ist auch weiterhin in den Bürgerämtern möglich.