Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Am Universitätsklinikum Heidelberg ist eine offene Debatte über die Aufarbeitung der Brustkrebstest-Affäre ausgebrochen. Nachdem ein Ärztlicher Direktor am Mittwoch drei Vorstandsmitglieder offen zum Rücktritt aufgefordert hatte, äußern sich jetzt intern zahlreiche andere Führungskräfte.

In Antworten auf die E-Mail mit der Rücktrittsforderung, die an einen großen Verteiler von über 100 Führungskräften am Klinikum ging, teilen die meisten Ärztlichen Direktoren zwar die Sorge um die Reputation des Klinikums durch die Affäre um den Brustkrebs-Bluttest - personelle Konsequenzen lehnen sie zum jetzigen Zeitpunkt aber ab. Der Rhein-Neckar-Zeitung liegen mehrere E-Mails vor.

Ein Ärztlicher Direktor meint, es sei wichtig, "zur langfristigen Sicherung unserer Reputation, die Prozesse und Strukturen zu überprüfen bzw. überprüfen zu lassen, durch die der durch HeiScreen ausgelöste Skandal möglich geworden ist". Ein Personalwechsel an der Führungsebene sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber kontraproduktiv: "Im Gegenteil, unsere Loyalität gegenüber Klinikum und Fakultät erfordert aktuell einen kühlen Kopf und Solidarität."

Einige der E-Mail-Schreiber betonen, dass die Affäre eine lange Vorgeschichte bis ins Jahr 2014 habe - und die jüngsten Fehlentscheidungen des Vorstands in einem größeren Kontext gesehen werden müssten. "Es erscheint unstrittig, dass Verantwortung auch für die missglückte Kommunikation übernommen werden muss", meint etwa ein Klinikchef.

Die falsche Einschätzung der Öffentlichkeitsarbeit resultiere aber "vor allem aus einer intensiven Aufarbeitung von strukturellen, inhaltlichen und möglicherweise auch wissenschaftlichen Missständen durch unseren gegenwärtigen Vorstand in den vergangenen sechs Monaten zu dem Themenkomplex, der in das Jahr 2014 zurückreicht." Daher sei es schwer nachzuvollziehen, die Personen, die schon vor dem 21. Februar 2019 - als der umstrittene Brustkrebs-Bluttest als Forschungs-Meilenstein öffentlich gemacht worden war - an einer Aufklärung gearbeitet hätten, zum Rücktritt aufzufordern.

Eine andere Führungskraft plädiert dafür, kühlen Kopf zu bewahren und "jeden Stein umzudrehen, unter dem Ursachen/Motivationen für die Vorkommnisse" zu finden sind - und diese Aufarbeitung solle mindestens bis 2014 zurückreichen.

Zwar stärken die Führungskräfte dem Vorstand den Rücken, halten aber auch nicht mit Kritik hinter dem Berg: Ein Ärztlicher Direktor mahnt an, das Vertrauen in die Gremien zu stärken, die die Vorgänge aufklären sollen, "damit die Aufklärung dort geschieht, wo sie hingehört, also nicht die Munition an unsere Jäger liefern".

Und er fordert, die Gremien und ihre Ansprechpartner müssten transparenter werden. Schließlich hat die unabhängige Kommission, welche die Vorgänge rund um den Brustkrebstest aufklären soll, ihre Arbeit noch nicht offiziell aufgenommen.

Ein anderer sieht in "voreiligen Konsequenzen" keine Lösung, fordert aber "ein klares Konzept, wie wir alle möglich schnell aus diesem Zustand der Paralyse heraus kommen". Der Kollateralschaden durch die Bindung aller Ressourcen an dieses Thema sei immens.

Viele betonen auch die Chance, die in der prekären Situation für das Uniklinikum liegt: Nun könnten die "zugrunde liegenden Sachverhalte systematisch und gründlich" aufgeklärt und alle nötigen Vorkehrungen getroffen werden, ähnliche Vorkommnisse in Zukunft zu verhindern, schreibt einer. Dabei könne "ein symbolischer Akt zum jetzigen Zeitpunkt (...) diese Chance sogar zunichtemachen und das eigentliche Problem würde eventuell bestehen bleiben".

Ein anderer Ordinarius findet die Affäre um den Brustkrebs-Bluttest gar nicht so schlimm: "Letztlich ist nichts passiert, es gibt keine Forschungsfälschung und ich glaube keiner von uns glaubt doch ernsthaft, dass etwas Justitiables von der Staatsanwaltschaft gefunden werden wird." Die "Kommunikationspanne" sei zwar ärgerlich, aber viel mehr regt sich der Ärztliche Direktor auf, dass die internen Diskussionen im Uniklinikum an die Öffentlichkeit geraten. Er appelliert an die Führungskräfte: "Ringen wir darum, wie es die besten Lösungen für viele Themen unserer Fakultät und unseres Klinikums geben könnte, finden wir heraus, wer die beste Idee hat, aber werden wir nicht destruktiv und arbeiten mit der Öffentlichkeit!"

Zugleich schießen sich einige auf den "Maulwurf" ein, der die E-Mail mit der Rücktrittsforderung durchstach. Einer schreibt: "Derjenige, der sich diesen unsäglichen Schachzug gestern geleistet hat und einen internen Brief unter Kollegen an die Lokalpresse weitergeleitet und uns damit allen geschadet hat, möchte sich bitte im Kollegenkreis outen!" Dafür müsse derjenige die Verantwortung übernehmen.