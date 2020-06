Am 12. Mai war Innenminister Thomas Strobl im Ankunftszentrum in Patrick-Henry-Village zu Besuch. Foto: Philipp Rothe

Von Denis Schnur

Heidelberg. Trotz der Coronakrise sei die Finanzierung eines Neubaus des Ankunftszentrums für Geflüchtete in Heidelberg gesichert. Das betont Landesinnenminister Thomas Strobl in einem Brief an Oberbürgermeister Eckart Würzner, der der RNZ vorliegt. Der CDU-Politiker stehe weiterhin zu dem Kompromiss, die Einrichtung auf dem Gewann Wolfsgärten am Rande von Wieblingen neu zu bauen und sichert Würzner zu, dass die dazu notwendigen Planungsmittel im Haushalt zur Verfügung stünden. "Der Neubau selbst ist noch nicht im Staatshaushaltsplan etatisiert, weil mangels konkreter Planung und Kostenaufstellung noch keine Haushaltsreife gegeben ist", so Strobl. Er gehe aber nach wie vor von einer Umsetzung aus.

In dem Brief betont der Innenminister auch, dass das Land weiter bereit sei, Patrick-Henry-Village schnellstmöglich zu räumen. Dazu sollte unmittelbar nach dem Gemeinderatsbeschluss am 18. Juni eine gemeinsame Projektgruppe von Stadt und Land die Planungen für das neue Zentrum vorantreiben.

"Dabei wird es darauf ankommen, trotz der notwendigerweise sehr verdichteten Bebauung (...) gute Lösungen zu finden, die den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner, den neuen Anforderungen aus der Corona-Pandemie, der Sicherheit und Ordnung in der Einrichtung sowie einer möglichst guten und offenen Einbindung in die Umgebung gerecht werden."

Außerdem solle die Projektgruppe eine Vereinbarung zwischen Stadt und Land zum Betrieb des Zentrums vorbereiten. Dabei ist dem Innenminister wichtig, "dass diese keine Auflagen zur Anzahl der untergebrachten Personen und deren Verweildauer enthält".

Zudem müsse geregelt werden, dass die Bewohner der Einrichtung auch städtische Infrastruktur mitnutzen dürfen – insbesondere Sportplätze und sonstige Freiflächen. Da die Wolfsgärten mit ihren knapp acht Hektar kleiner sind als ein aus Sicht des Landes idealer Standort, könne man diese nämlich voraussichtlich nicht auf dem Areal unterbringen.