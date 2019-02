Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Hilfe, jemand hat mein Fahrrad geklaut! Der Schreck dürfte am Donnerstag jenen fünf Radfahrern in die Glieder gefahren sein, die ihre Drahtesel auf dem Gehweg gegenüber der Universitätsbibliothek abgestellt hatten und sie später nicht mehr vorfanden. Beschäftigte der "Heidelberger Dienste" luden die Räder gegen 10.30 Uhr ganz sanft zum Abtransport auf einen Laster auf - auf Anweisung des Gemeindevollzugsdienstes, der seit gut zwei Wochen vor Ort Handzettel mit der Nachricht verteilte, dass das Fahrrad-Abstellen auf Gehwegen nur erlaubt ist, wenn Fußgänger dadurch nicht behindert werden.

In der Straßenverkehrsordnung ist das nicht genauer definiert. Also gilt eher die Faustregel, dass auf dem Gehweg zwei Personen - auch mit Kinderwagen, am Rollator oder im Rollstuhl - aneinander vorbei kommen sollten. Das ist im Stadtgebiet allerdings nur selten gewährleistet. Gerade in der Altstadt sind die Trottoirs schmal, sofern es überhaupt welche gibt. Laut Einsatzleiter Thomas Blank hatten sich in letzter Zeit immer wieder Anwohner darüber beschwert, den Gehweg entlang der Mauer um die Peterskirche vor lauter Fahrrädern gar nicht mehr benutzen zu können.

Und wie ist die Lage gestern Vormittag? Eigentlich völlig entspannt. Die wenigen an die Mauer gelehnten Fahrräder stören im Grunde niemanden. Typisch "Vorführeffekt". Dennoch wird erst mal Maß genommen. Da der Gehweg dort gerade mal 1,50 Meter breit ist, dürfte hier gar kein Rad parken. Zugegeben: In dem Bereich samt Zufahrt zur Tiefgarage unter der Universitätsbibliothek ist es tatsächlich sicherer, wenn Fußgänger bei "Gegenverkehr" auf ihrer Spur erst gar nicht auf die Straße ausweichen müssen. Mehrere Fahrradständer sind im Eingangsbereich der Universitätsbibliothek installiert und allesamt voll belegt. Die Warnbaken zur Straßenseite hin stammen wohl noch von den kürzlich beendeten Baumaßnahmen vor Ort und begrenzen die Parkfläche für Räder. Als Dauereinrichtung sind sie aber wohl nicht gedacht, das wäre angesichts der prächtigen Bibliotheksfassade auch keine gute Lösung.

"Wir wollten mit unserer Aktion einfach mal ein Zeichen setzen, ehe die Fahrradsaison im Frühling so richtig losgeht", sagt Thomas Blank, Leiter der Verkehrsüberwachung beim Amt für Verkehrsmanagement, über die Handzettel-Aktion. Derweil versucht ein junger Mann, ein Fahrrad vor dem "Abschleppen" zu retten. Es ist nicht sein eigenes, also wird es doch im Depot beim Amt für Abfallwirtschaft im Kirchheimer Weg landen. Keine Angst, die Fahrräder werden dort nicht entsorgt, sondern sind nur zwischengelagert. Die Besitzer müssen auch kein Bußgeld bezahlen - trotz des ungeheuren Verwaltungsaufwands.

Ansonsten wünscht sich Verkehrsexperte Blank einfach mehr gegenseitige Rücksichtnahme. Was auch bedeutet, nicht mit einem Affenzahn durch die nun schon seit Jahrzehnten gut funktionierende "Fahrradstraße Plöck" zu rasen, Fußgänger durch "Falschparken" oder durch zu geringen Abstand beim Vorbeifahren zu gefährden und die Räder nicht im Zufahrtsbereich der Unibibliothek-Tiefgarage abzustellen - dann hätten die Autos zu wenig Platz.

Nun hat der Gemeindevollzugsdienst seine lange angekündigte Maßnahme, falsch geparkte Fahrräder entfernen zu lassen, erst mal durchgezogen. Ob das gestern sinnvoll war, sei mal dahingestellt - aber möglicherweise eine Lektion für die fünf Betroffenen.