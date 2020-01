Heidelberg. (hob) Die Poller für die Heidelberger Altstadt lassen weiter auf sich warten. Selbst die Stadt spricht von "Anlaufschwierigkeiten unterschiedlichster Ausprägung". Und so reagierten einige Stadträte in der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses mit Unverständnis, dass sich die Umsetzung des Verkehrsberuhigungs- und -lenkungskonzepts für die Fußgängerzone so lange hinzieht. "Wir sind doch nicht die erste Stadt im deutschsprachigen Raum, die so etwas macht", ärgerte sich Christoph Rothfuß (Grüne).

Zwei Jahre ist es nun her, dass im Rahmen einer Bürgerbeteiligung die Eckpunkte für das Pollerkonzept festgezurrt und später vom Gemeinderat beschlossen wurden. Danach sollen sämtliche Zufahrtsstraßen der Heidelberger Altstadt mit versenkbaren Pfosten abgesperrt werden. Nur diejenigen mit Durchfahrtsberechtigung dürfen dann noch rein. Doch genau das ist nun der Knackpunkt. "Die Zufahrtsregelung muss jetzt detailliert ausgearbeitet werden", sagte Gli Beyene vom städtischen Amt für Verkehrsmanagement. Denn nur so lasse sich die Software, mit denen die Poller gesteuert werden sollen, programmieren. Und: man müsse sich noch für ein System entscheiden, das zu den Heidelberger Bedürfnissen passt.

Das Projekt hatte sich auch deshalb verzögert, weil Bundesfördergelder aus einem Umwelt-Topf ausgeblieben waren. Nun läuft die Ausschreibung für das Konzept. Nach dem bisherigen Zeitplan soll im vierten Quartal dieses Jahres mit dem Bau der ersten drei verstärkten Poller an drei Einfahrten zur Hauptstraße begonnen werden: an der Sofienstraße, am Kornmarkt und an der Grabengasse. Zudem sollen – wenn möglich – die beiden Poller in der Theaterstraße und einer am Schlossberg auch noch in diesem Jahr folgen. Ab dem Frühjahr 2021 sollen dann nach und nach die restlichen Zufahrtsstraßen der Altstadt abgepollert werden.

"Wir sind uns alle einig, das geht in anderen Städten schneller", sagte GAL-Stadtrat Michael Pfeiffer. Zumal es zu Beginn der Diskussion hieß, dass mit den Pollern nur die bestehenden Regeln umgesetzt werden müssen. Demnach ist ab 11 Uhr jeder Liefer- und Autoverkehr ohne Sondergenehmigung in der Fußgängerzone verboten. Doch Alexander Föhr (CDU) zeigte Verständnis für die Verzögerungen. Für die Umsetzung des Pollerkonzeptes fehlten dem Verkehrsmanagement bisher einfach die personellen Kapazitäten. "Am wichtigsten ist doch, dass es am Ende technisch funktioniert", so Föhr: "Und wir müssen die Betroffenen und Anwohner mitnehmen." Einige Altstädter wüssten noch überhaupt nichts über die Pläne.