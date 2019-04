Thomas Söllner vom Biochemie-Zentrum in Heidelberg (v.r.), Dagmar Wachten von der Uni Bonn und Ünal Coskun aus Dresden sprachen über die Rolle von Fetten und Eiweißen in den Zellen. RNZ-Redakteur Denis Schnur (l.) moderierte den Abend. Foto: Rothe

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Spermien nutzen es als Fortbewegungsmittel, in der Lunge transportieren sie den Schleim und bei fast allen anderen Zellen dient das sogenannte Zilium als "Antenne": Bei der vorletzten Veranstaltung der Reihe "Überlebensstrategien", ein Projekt von Universität und RNZ, drehte sich im Klub K des Karlstorbahnhofs alles um das Innenleben der Zellen und ihre Interaktion mit der Außenwelt: Drei Forscher des Sonderforschungsbereichs "Molekulare Architektur und zelluläre Funktionen von Lipid/Protein Komplexen" stellten ihre Forschung vor. Die Moderation des Abends übernahm RNZ-Redakteur Denis Schnur aus der Stadtredaktion.

Für all die Gäste, bei denen der Biologieunterricht schon eine Weile zurücklag, gab Thomas Söllner vom Heidelberger Biochemie-Zentrum einen Überblick über die Bausteine aller Lebewesen: Da gebe es einmal den Zellkern mit der DNA, "das ist die Kommandozentrale", daneben die Mitochondrien, "kleine Kraftwerke", und beispielsweise die "Abfallanlagen", die sogenannten Lysosome. "Und diese Kompartimente müssen getrennt voneinander sein", betonte der Biologe: "Wenn Sie in der Fabrik etwas bauen, wollen Sie es ja nicht gleich verschrotten." Und dafür sind Zellmembranen nötig, die aus Proteinen und Lipiden, also Eiweißen und Fetten, bestehen und nur unter bestimmten Bedingungen bestimmte Stoffe passieren lassen.

Was die Forscher verstehen wollen: Wie Proteine und Lipide interagieren und die Zellfunktionen steuern - oder "Warum brauchen wir tausend verschiedene Lipide? Warum reicht nicht eins?", fragte Söllner. Wie facettenreich die Zusammensetzung der Fette ist, erklärt Söllner an einem Beispiel: Die Lipid-Signatur ändert sich nämlich nicht nur mit der spezifischen Organfunktion - die Leber hat beispielsweise eine andere als die Niere -, sondern auch abhängig von der Nahrung. Mit einer 98-prozentigen Sicherheit könnten Forscher anhand dieser Signatur feststellen, ob die Maus vorher fettreiche oder fettarme Nahrung zu sich genommen hat.

In Söllners Labor geht es vor allem um die Signalweiterleitung. Die Dimensionen im Gehirn sind beeindruckend: "Es besteht aus 100 Milliarden Neuronen mit jeweils 1000 Schaltstellen", so der Wissenschaftler. Und an den Schaltstellen läuft die Signalweiterleitung chemisch: Auf der einen Seite verschmelzen die Membranen der sogenannten Vesikel, also kleine, mit Botenstoffen gefüllte Bläschen, mit der Außenmembran der Zelle und setzen ihre Fracht frei, die an der nächsten Zelle andockt und eine Reaktion auslöst. Mit seinem Team hat Söllner jetzt herausgefunden, welche Bausteine dafür verantwortlich sind: Die sogenannten "Snare-Proteine" sorgen dafür, dass die Membranen "wie ein Reißverschluss" miteinander verschmelzen.

Dagmar Wachten von der Uni Bonn beschäftigt sich mit den Zilien, den kleinen "Antennen" der Zellen. "Und sie haben tatsächlich eine ganz ähnliche Aufgabe", erklärte die Biologin. Zumindest bei den meisten Zellen, die nur einen der kleinen "Auswüchse" haben. "Unser Problem ist nur: Wir wissen nicht genau, wie das funktioniert", gestand die Forscherin. Immerhin habe man erst vor gar nicht allzu langer Zeit erkannt, dass es sich nicht um eine Art evolutionären Rest wie beim Blinddarm handelt, sondern der Fortsatz tatsächlich zu etwas nütze ist.

Wem die nur ein Tausendstel einer Wimper großen Zilien fehlen, also an sogenannter Ziliopathie leidet, kann eine ganze Reihe an Symptomen entwickeln: Unfruchtbarkeit (Spermien), Anosmie (Zilien ermöglichen auch das Riechen), Blindheit und vieles mehr.

Zuletzt sprach Ünal Coskun aus Dresden über Insulin-Rezeptoren, also diese speziellen Andockstellen. Damit würde nicht nur die Zuckeraufnahme geregelt, sondern sie spielten auch bei der Zellteilung eine Rolle, erklärte der Forscher. Deshalb würden bei besonderen Präparaten für Diabetiker auch häufiger Krebserkrankungen beobachtet. "Der Rezeptor kann eben beides", so der Wissenschaftler.