Von Joris Ufer

Heidelberg. Im Rahmen einer Protestaktion vor der Firmenzentrale von HeidelbergCement stellte das Bündnis "CemEND" am Freitagnachmittag eine zwei Meter große Silbermedaille aus Pappmaschee auf. Eine große "2" stand drauf. Damit wollten die Aktivisten darauf aufmerksam machen, dass HeidelbergCement nach RWE das Unternehmen mit dem zweithöchsten CO2-Ausstoß in Deutschland ist. Auch Menschen- und Völkerrechtsverletzungen werfen sie dem Konzern im Zuge dessen vor.

Etwa 100 Demonstranten sammelten sich gegen 14 Uhr auf einer Wiese gegenüber der HeidelbergCement-Zentrale in der Berliner Straße. Mitten darauf bauten die Aktivisten die übergroße Medaille auf und rollten einen roten Teppich aus, um die Optik einer Preisverleihung nachzuahmen. Auf beiden Seiten standen Musiker der Gruppe "Lebenslaute" mit ihren Instrumenten aufgereiht und begleiteten die Veranstaltung mit Protestliedern.

Erst kürzlich hat sich das Bündnis "CemEND" aus einem Zusammenschluss mehrerer Organisationen gegründet – darunter lokale Vertreter der Umweltschutzgruppen "Fridays for Future", "Greenpeace" und "Extinction Rebellion". Die Organisation richtet sich speziell gegen HeidelbergCement und fordert einerseits eine positive Klimabilanz bis 2035 und andererseits die konsequente Einhaltung von Menschenrechten. Das Unternehmen unterhält mehrere Tochterfirmen – etwa in Indonesien, der Westsahara und in dem von Israel besetzten Westjordanland. Schon in der Vergangenheit wurden in diesem Kontext Vorwürfe über die Ausbeutung einheimischer Bevölkerungsgruppen und die Zerstörung der Umwelt laut.

"So kann es nicht weitergehen", betonte der Sprecher des Bündnisses, Nils Urbanus, in einer Rede. Mit 70 Millionen Tonnen pro Jahr stoße der Konzern mehr CO2 aus als viele Länder – etwa Portugal oder Norwegen. Im Gespräch mit der RNZ erklärte er, HeidelbergCement nutze als großen Werbespruch "Echt.Stark.Grün.", obwohl das in Anbetracht der hohen Emissionen klar gelogen sei. "Wir dachten uns, dass wir diese Zerstörung darstellen müssen und überreichen dem Konzern deshalb eine Medaille für den zweithöchsten CO2-Ausstoß Deutschlands", so Urbanus. Dem Unternehmen hätten sie sowohl ihre Forderungen als auch eine Einladung zu der Preisverleihung zukommen lassen. Beides sei bisher jedoch unbeantwortet geblieben.

Auf Anfrage der RNZ erklärte Elke Schönig, Sprecherin des Unternehmens: "HeidelbergCement hält sich an nationales und internationales Recht, setzt internationale Arbeitsnormen um und respektiert die Menschenrechte. Wir tragen Sorge, dass die lokale Bevölkerung an all unseren Standorten weitestgehend in die Geschäftsaktivität einbezogen wird." Zudem setze man Standards zu Arbeits- und Umweltschutz rigoros um und weise die Anschuldigungen als unbegründet zurück: "Bis 2019 haben wir bereits eine Minderung unserer spezifischen CO2-Emissionen pro Tonne zementhaltigem Material um 22 Prozent im Vergleich zu 1990 erreicht." Zudem habe man das Ziel einer Reduktion der Emissionen um 30 Prozent von 2030 auf 2025 vorverlegt und strebe bis 2050 an, CO2-neutralen Beton anzubieten.

Gegen 15 Uhr wurde der Negativpreis nach mehreren Reden und Liedern schließlich symbolisch verliehen. Unter lautem Klatschen und Buhrufen drehten die Aktivisten die übergroße Medaille um. Den zweiten Platz unter den deutschen Klimakillern habe sich der Konzern wahrlich verdient, stand auf der Rückseite.