Erneut 48 Plätze gibt es bei der diesjährigen Gemeinderatswahl am 26. Mai zu vergeben. Zwölf Listen konkurrieren um den Einzug in den Rathaussaal. Foto: Rothe

Heidelberg. (pne) Der Kampf um die Sitze im nächsten Gemeinderat hat begonnen: Am Dienstag gab der Gemeindewahlausschuss der Stadt bekannt, welche politischen Gruppen bei der Gemeinderatswahl in knapp zwei Monaten gegeneinander antreten werden. Demnach konkurrieren zwölf Listen am 26. Mai um die Gunst der Heidelberger Wähler - eine weniger als noch vor fünf Jahren.

Anders als bei der letzten Gemeinderatswahl im Jahr 2014 treten die Initiative "Heidelberg Pflegen und Erhalten" (HPE) und die Piratenpartei in diesem Jahr nicht mehr an. Noch vor wenigen Tagen hatte HPE-Stadtrat Thilo Hilpert - er war für den verstorbenen Wassili Lepanto nachgerückt - verkündet, erneut in den Rathaussaal einziehen zu wollen. Laut Stadt war der Wahlvorschlag von HPE aber vor der Sitzung des Wahlausschusses zurückgenommen worden. Wenig überraschend war dagegen der Rückzug der Heidelberger "Piraten". Deren Stadtrat Alexander Schestag hatte bereits am 18. März erklärt: "Das war’s. Wir haben es nicht geschafft, eine Liste aufzustellen und werden daher mit Sicherheit nicht im neuen Gemeinderat vertreten sein."

Ebenfalls nicht im neuen Gemeinderat vertreten sein wird die Liste Generation-HD, die 2014 noch zwei Sitze ergatterte - beide Stadträte wechselten aber bald nach der Wahl die Fraktion. Der einstige Spitzenkandidat Waseem Butt, mittlerweile Einzelstadtrat, tritt jetzt mit seiner neuen Liste "Heidelberg in Bewegung" (HiB) an. Erstmals stellt außerdem die Satire-Partei "Die Partei" eine Liste zur Kommunalwahl in Heidelberg auf.

Laut Stadt waren die zwölf zugelassenen Listen bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist am 28. März um 18 Uhr fristgerecht eingegangen. Sie kommen in dieser Reihenfolge auf den Stimmzettel:

> 1. Christlich Demokratische Union (CDU)

> 2. Die Grünen

> 3. Sozialdemokratische Partei Deutsch- lands (SPD)

> 4. Die Heidelberger, unabhängige Wäh- lerinitiative

> 5. Grün-Alternative Liste (GAL)

> 6. Freie Demokratische Partei (FDP)

> 7. Die Linke

> 8. Alternative für Deutschland (AfD)

> 9. Bunte Linke - Bündnis für Demokratie,

Solidarität, Umwelt und Frieden

> 10. Freie Wähler Vereinigung e.V., Kreis- verband Heidelberg (FWV)

> 11. Heidelberg in Bewegung (HiB)

> 12. Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tier- schutz, Elitenförderung und basisde- mokratische Initiative (Die Partei)

Info: Auf www.heidelberg.de/wahlen, Mail an wahldienststelle@heidelberg.de oder unter Telefon 06221 / 58-13550.