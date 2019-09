Heidelberg. (dns) Weil der Fahrer einer S-Bahn am Montagmorgen dachte, er habe einen Menschen angefahren, legte er in der Nähe des S-Bahnhofs Kirchheim-Rohrbach eine Vollbremsung hin. Glücklicherweise stellte sich das später als Irrtum heraus, die Bundespolizei suchte die entsprechende Strecke jedoch zunächst ab. Deshalb waren die S-Bahn-Gleise von etwa 7.30 bis 9 Uhr gesperrt. Das hatte Auswirkungen auf den Bahnverkehr in der gesamten Region.

Warum der Mann davon ausging, jemanden angefahren zu haben, ist unklar. "Offenbar stand eine Person sehr nahe am Gleis", vermutet eine Bahnsprecherin.

Entgegen erster Informationen der Polizei wurde weder innerhalb noch außerhalb des Zuges jemand bei dem Zwischenfall verletzt: "In der Bahn wurde lediglich eine Person von der Feuerwehr betreut, die über Kreislaufprobleme klagte", so eine Sprecherin der Bundesbahn.

Update: Montag, 30. September 2019, 14.20 Uhr