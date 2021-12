Heidelberg. (RNZ9 In Heidelberg sind zwei weitere Menschen nach einer Covid-Erkrankung gestorben. Das Landesgesundheitsamt meldete die beiden Todesfälle an Heiligabend. Damit sind seit Beginn der Pandemie 75 Heidelbergerinnen und Heidelberger im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Über Weihnachten berichtete das Landesgesundheitsamt über insgesamt 142 neue Corona-Fälle in Heidelberg: 56 an Heiligabend, 26 am ersten und 60 am zweiten Weihnachtstag. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Heidelberg nun bei 192,8. Am 25. Dezember war sie mit 187,1 angegeben worden, am 24. Dezember noch mit 202,2.