Heidelberg. (pr/mare) Den Ziegelhäusenern reichts: Seit Jahren kämpfen die Bewohner des Heidelberger Stadtteils mit einer Wildschweinplage. Jetzt haben sie eine unkonventionelle wie kreative Lösung im Sinn: Alpakas sollen nämlich die Schwarzkittel aus dem Ort vertreiben.

Die Spuren der Verwüstung sind deutlich sichtbar: Wildschweine toben sich regelmäßig auf den Grundstücken an der Peterstaler Straße aus. Sie pflügen alles um. Fressen alles weg. Greifen sogar Kinder oder Spaziergänger an, wenn Frischlinge da sind.

Schutzmaßnahmen wie Zäune halten die Tiere dabei nicht auf. Die Kosten - auch die der Schäden - haben die Bewohner selbst zu tragen. Und die sind stinksauer.

Was also tun? Das Jagdrecht in ortsnahen Gebieten ist sehr schwierig, daher darf man die Wildschweine hier nur verscheuchen, so Gebhard Krebs, ein betroffener Anwohner. "Wir sehen jeden Tag die verwilderten Grundstücke und die zunehmende Population von Schwarzwild. Es macht uns unsicher, es sind Kinder in den Gärten", sorgt er sich.

Die Lösung könnte nun ein einzigartiges Projekt sein, das von der Stadt Heidelberg unterstützt wird.

Ein Alpaka. Foto: dpa

Da kommt nämlich Melanie Weigl ins Spiel. Sie hat mit ihrer Alpakafarm Hirtenaue die Kampagne "Alpakas gegen Wildschweine" gestartet. Und so soll der Wildschweinplage begegnet werden: Viele private und städtische Grundstücke in Ziegelhausen wurden zusammengelegt und von Melanie Weigelt gepachtet. Hier sollen ab Mai vier Alpakas "wohnen" und das zwei Hektar große Gelände beweiden.

Dafür werden die Gebiete aktuell und wieder platt gemacht, dann werden Wildschweinabwehrnetze und Zäune gebaut. Bis Jahresende sollen noch mehr Tiere auf die Alpaka-Farm kommen.

"Die Grundstücke waren komplett verwildert, es gibt hier ein ganz großes Wildschweinproblem", sagt Melanie Weigl. Sie erkärt weiter, wie genau die Alpakas die Wildschweine vertreiben sollen. "Alpakas sind große Tiere und in einer Herde", beginnt sie. "Die Wildschweine stellen für die Herde eine Bedrohung dar und so werden sie sich den Wildschweinen entgegenstellen."

So könne auf natürliche Weise die Wildschweinplage eingedämmt werden. Weiterer positiver Effekt: Die Alpakas würden zudem zu Therapiezwecken eingesetzt werden. "Die Nachbarschaft unterstützt mich, da sie alle betroffen sind", sagt Melanie Weigl.

Wie sie hofft auch Gebhard Krebs auf Besserung. "Wir freuen uns", sagt er. "Die Alpakas halten das Schwarzwild von den Grundstücken fern, das Grundstück selbst wird auch noch gepflegt."

Eine Win-Win-Situation also. Für die Anwohner. Für Melanie Weigl. Für Heidelberg. "Mit den Alpakas können wir etwas für Heidelberg tun, etwas für die Anwohner machen, zur Therapie beitragen." Kurz: "Das Konzept gefällt uns, deswegen helfen alle Melanie Weigl." Und sie den Ziegelhäusern.