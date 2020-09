Heidelberg. (RNZ) In Ziegelhausen war am Dienstagvormittag kurzzeitig der Strom in einigen Haushalten weg. Das teilen die Stadtwerke mit.

Demnach kam es zu einem Defekt an der Isolierung eines Dachständers auf einem Haus in der Ezanvillestraße, über den die Immobilie an das Stromnetz angebunden ist. Die Stadtwerke kamen vor Ort und kümmerten sich um den Schaden. Hierfür wurde ab 11.15 Uhr der Strom für rund 25 Haushalte abgestellt werden. Betroffen sind die Gebäude in der Ezanvillestraße 1-25, die Wilhelmsfelder Straße 4-12 und der Kirchenbergweg 2-20.

Die Stadtwerke Heidelberg arbeiten mit Hochdruck an der Behebung und gehen davon aus, dass die Stromversorgung bis spätestens 13 Uhr wieder hergestellt werden kann.