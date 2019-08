Heidelberg. (ths) Bis Ende dieser Woche muss der Verkehr bei der Neckarschule in Ziegelhausen mit einer Ampel geregelt werden - wodurch es in der Peterstaler Straße zu Staus kommt. Ziel der Maßnahme ist es, die stadteinwärts liegende Haltestelle "Neckarschule" barrierefrei auszubauen - zumindest provisorisch durch eine Erhöhung von zehn Zentimetern.

Das konnte man im Prinzip jetzt nur mit einer Cup-Haltestelle gewährleisten. Damit fiel auch der vom Bezirksbeirat immer wieder geforderte Erhalt der Busbucht weg. Denn nur so lasse sich verhindern, was das Gremium in seiner jüngsten Sitzung vor wenigen Wochen Stefan Ziemer vom Tiefbauamt mit auf den Weg gegeben hatte: Nämlich, dass es endgültig zu langen Autoschlangen komme, wenn später die stadtauswärts liegende Haltestelle ebenfalls in Angriff genommen werden sollte.

Gerade wenn zur gleichen Zeit auf der anderen Seite ein Bus hält und sich noch die Linie 36, also der Bergbus, dort aufhält, befürchten die Stadtteilvertreter ein Verkehrschaos, das sich bis weit ins Steinbachtal oder bis zum Neckar zieht. Klärungsbedarf herrscht nun allemal, wie zukünftig ein vernünftiges Miteinander von öffentlichem Nahverkehr, Individualverkehr und Sicherheit der Fußgänger aussehen soll.

Etwas Zeit hat man dazu, da wohl erst in zwei Jahren die Sanierung des Regenrückhaltebeckens in der Nähe der Haltestelle und des Parkplatzes ansteht und damit das Provisorium der Vergangenheit angehört. Dass etwas an dem Becken nicht mehr richtig funktioniert, erlebten die Zaungäste bei dem Unwetter Anfang der Woche. Dabei drangen meterhohe Fontänen eine Zeit lang aus einigen Gullys - die eigentlich durch die Einrichtung verhindert werden sollen.