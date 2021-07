80 Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich im roten Kreis vor der Bühne niederlassen – wie etwa hier beim Konzert von Alexander Maisenhelder in Begleitung des Bassisten Hector Hiss am Samstagabend. Foto: Philipp Rothe

Von Peter Wiest

Heidelberg. Nils Herbstrieth brachte es auf den Punkt: "Zwischendurch haben wir uns fast so gefühlt, wie es damals in Woodstock gewesen sein muss", sagte der zweite Vorsitzende des Vereins "Neckarorte" mit Blick auf das Wochenende am Neckarufer unterhalb der Ernst-Walz-Brücke. Und in der Tat: Ein kleines bisschen Woodstock-Feeling kam dort nicht nur bei den Vereinsmitgliedern auf, die dazu eingeladen hatten, sondern auch beim Publikum, das drei Tage lang ganz unterschiedliche Formen von Kunst und Kultur genießen konnte – direkt am Neckarufer und dazu noch völlig kostenlos.

"Dass es hier so etwas gibt, hätte ich in Heidelberg nicht für möglich gehalten", sagte die 32-jährige Claudia aus der Weststadt, die beim Spaziergang am Samstag zufällig vorbei gekommen war und spontan gleich drei Musik-Acts erleben konnte. Rolf aus Neuenheim, mit 51 Jahren einer der wenigen älteren Zuschauer im überwiegend jüngeren Publikum, fragte sich "als alter Heidelberger", wie er sagte, warum es solche Veranstaltungen nicht bereits früher gegeben habe "an diesem dafür doch geradezu prädestinierten Ort unterhalb der Brücke", so nicht nur seine Meinung: "Ich hoffe nur, dass dies auch weitergehen wird, wenn die Pandemie dann mal endlich vorbei sein wird."

Die Pandemie wiederum war fast kein Thema am Wochenende direkt am Neckarufer, wo Ansteckungsgefahren im Freien auf ein Minimum reduziert waren – zumal die Zuschauerzahlen reglementiert und im dafür abgesperrten roten Zirkel-Bereich maximal 80 Personen zugelassen waren. Diese und auch zahlreiche Passanten hörten am Samstag mit Tobias Bach zunächst einen Musiker, dessen folkloristischen Songs mit Gitarre und Mundharmonika teilweise an Arlo Guthries Woodstock-Auftritt erinnerten und das entsprechende Feeling aufkommen ließen.

Viel Applaus gab es danach auch für Alexander Maisenhelders leicht melancholisch angehauchte "lapidare Liedperlen" – wie sie im Programm bezeichnet wurden – die zum Zurücklehnen und Sommerabend-Träumen ausgezeichnet passten. Etwas lauter, stampfender und rhythmischer wurde es dann bei den "City Boys", deren Sänger ein wenig an Lou Reed erinnerte und die ebenfalls für gute Stimmung sorgten, bevor der Abend mit Musik vom Plattenteller gegen 23 Uhr friedlich und entspannt ausklang.

Gut angekommen bei den Spaziergängern am Neckar war bereits tagsüber auch der "ArtWalk", bei dem zwischen Ernst-Walz-Brücke und Wehrsteg überdimensionierte Werke von 18 Heidelberger Künstlern und Künstlerinnen postiert worden waren. Begeistert von den Möglichkeiten, die am und im "Roten Haus" unter der Brücke geboten wurden, zeigte sich Anne Moosmann, Kunstlehrerin am Bunsen-Gymnasium. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Simone Peter, Vera Schneider und Dalia Esmali hatte sie dort eine Kunstausstellung mit Werken von Oberstufenschülern organisiert, die beim Publikum viel Beachtung fand. Unter dem Thema "Der Mensch in Zeit und Raum" wurden dabei "in Heidelbergs kleinster Galerie", so Moosmann, originelle künstlerische Interpretationen gezeigt.

Auch ein nachmittägliches Programm für Kinder fand am Samstag viel Zuspruch. Zuvor hatte es bereits am Freitag zum Auftakt einen Open Air-Gottesdienst sowie eine künstlerische Lesung mit Musik gegeben, bevor am Abend die Band "Britkrauts" mit ihrer Rock-Pop-Mischung das Publikum begeisterte. Wetterbedingt teilweise abgesagt werden mussten dann am Sonntag einige Programmpunkte.

"Das Wochenende insgesamt lief super und letztlich sogar noch besser, als wir uns das erhofft hatten", war Nils Herbstrieths Fazit für den Verein "Neckarorte", den es seit 2017 gibt und der mittlerweile um die 50 Mitglieder hat. Nicht zuletzt die zahlreichen positiven Rückmeldungen ermutigen diese, auch weiterhin "so viel Kultur wie möglich an die Neckarorte zu bringen", so der zweite Vorsitzende: "Und das natürlich nicht nur in diesem Sommer."