Von Karla Sommer

Heidelberg. Ein riesiger aufgeblasener "Miethai" schwebte über dem Parteistand der "Linken" auf dem Universitätsplatz. Die Bundestagskandidatin für den Wahlkreis Heidelberg-Weinheim, Zara Kiziltas, hatte am Freitag die stellvertretende Vorsitzende der Fraktion "Die Linke" im Bundestag, Caren Lay, zu Gast. Sie ist Sprecherin für Mieten-, Bau- und Wohnungspolitik ihrer Fraktion. Unter dem Motto "Miethaie an die Leine – Wohnen darf kein Luxus sein" informierten die beiden über ihren politischen Standpunkt zum Thema Mietpreise.

Das ist ein Problem, das gerade in Heidelberg die Menschen bewegt. "Nur noch Gutverdienende können sich hier eine Wohnung leisten", sagte Zara Kiziltas. "Explodierende Mieten sind eine Plage." Das unterstrich Kiziltas’ Stadtratskollegin Sarah Mirow in ihrer Begrüßungsrede: Es werde "immer schwieriger, in Heidelberg eine Wohnung zu bekommen".

Das sei auch bis nach Berlin gedrungen, bestätigte Caren Lay: "Uns erreichen die Klagen aus Heidelberg schon lange", so die Soziologin. Sie zitierte aus einer von der Bundestagspartei in Auftrag gegebenen Studie, nach der in 42 untersuchten größeren Städten die Bestandsmieten in den Jahren 2013 bis 2018 im Vergleich zur allgemeinen Preisentwicklung doppelt so schnell gestiegen seien – und die Marktmieten bei Neu- oder Wiedervermietung sogar fünfmal so schnell. Dabei sei trotz der baden-württembergischen Mietpreisbremse, die "nicht greife", auch Heidelberg unter den Wohnungsnotgebieten.

"Diese Problematik hat System", sagte Zara Kiziltas. Sie macht die Situation an den über 62.000 Berufspendlern fest, die täglich nach Heidelberg kommen. "Für diese Gruppe ist Heidelberg zum Luxus geworden", erklärte die 22-Jährige unter dem Beifall der Zuhörer und wies auf die "einzigartige Chance" hin, die die Neugestaltung von Patrick-Henry-Village biete. Man müsse jetzt dafür sorgen, dass dort sozialer Wohnraum entstehe, wobei das Motto "bauen, bauen, bauen" auch in Heidelberg nur begrenzt umsetzbar sei. Es müssten auch vermehrt Leerstände und Altbaubestände in bezahlbaren Wohnraum verwandelt werden. "Mit Wohnraum darf nicht spekuliert werden", sagte Kiziltas und plädierte dafür, ein Recht auf Wohnraum im Grundgesetz zu verankern: "Wohnung als Ware – das geht nicht!"

Weil "Miethaie Häuser zu Luxuswohnungen sanieren" würden, wie Sahra Mirow sagte, forderte Caren Lay, "die Steuerschlupflöcher für die großen Wohnungskonzerne zu stopfen". Sie plädierte für einen bundesweiten Mietendeckel und dafür, Spekulationen mit Mieten zu besteuern. Ein weiterer wichtiger Schritt sei, "den aggressiven Lobbyismus der Immobilienkonzerne zu stoppen". Und sie beklagte den zunehmenden Rückgang an Sozialwohnungen am Beispiel Baden-Württembergs. Gab es hier vor 20 Jahren noch 137.000 Sozialwohnungen, so seien es jetzt nur noch 55.000. "Wieso fallen Sozialwohnungen aus der Bindung?", fragte sie – und schob ihre Forderung hinterher: "Einmal Sozialwohnung – immer Sozialwohnung."

Die Forderung nach "einem Recht auf Wohnraum zum Wohl von Millionen Menschen in Deutschland", so Bundestagskandidatin Kiziltas, vereinte die drei Politikerinnen in ihren Plädoyers. Das gelinge aber nur, so Lay, mit einer "starken ,Linken’ und dem Protest auf den Straßen".