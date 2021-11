Von Fritz Quoos

Heidelberg. "Ich hab’ mein Geld in Heidelberg verloren" ist der zündende Titel, den das Heidelberger Bündnis gegen Armut und Ausgrenzung seiner diesjährigen Aktionswoche gegeben hat. Denn die 50 im Bündnis engagierten sozialen Organisationen haben erkannt, dass die steigenden Mieten in Heidelberg und im Umland nicht nur zum Problem geworden sind, sondern ein reales Armutsrisiko bedeuten. Was Heidelberg dagegen tun kann, versuchten Bündnis und Mieterverein bei einer Veranstaltung im Bürgerzentrum Südstadt auszuloten.

Annett Heiß-Ritter, Geschäftsführerin des Mietervereins und Moderatorin, nannte schon zum Auftakt bedenkliche Zahlen. Danach hat über die Hälfte der Heidelberger Haushalte schon eine Wohnkostenbelastung von über 30 Prozent des Haushaltseinkommens zu tragen, fast ein Drittel sogar von über 40 Prozent. Und für 22.437 Haushalte besteht eine "Realversorgungslücke", die Wohnungen sind also zu teuer oder zu klein.

Indessen dreht sich die Mietpreisspirale weiter nach oben. Inzwischen wäre nahezu jeder zweite Heidelberger Haushalt nach dem Landeswohnbauförderungsprogramm berechtigt, einen Wohnberechtigungsschein zu erhalten. Das heißt, dass für rund 40.000 Haushalte, auch viele mit mittlerem Einkommen, eine öffentlich geförderte Wohnung in Frage käme. Doch diese zu versorgen, gilt wegen des Mangels als völlig illusorisch, zudem herrscht hohe Konkurrenz unter den berechtigten Gruppen.

Dass unter dieser Situation vor allem die sozialen Einrichtungen in Heidelberg zu leiden haben, berichtete die Sprecherin der Liga der Wohlfahrtsverbände, Stefanie Burke-Hähner von der Arbeiterwohlfahrt. Denn für diese wird es immer schwieriger, Fachkräfte in die Stadt zu holen. Heidelberg solle nicht nur die Stadt der wohlverdienenden Menschen sein, forderte sie – ebenso wie Annett Heiß-Ritter. Von dem Bündnis geht die Forderung aus, einen weit höheren Anteil an öffentlich gefördertem Wohnraum in Heidelberg zu realisieren, demnächst auch in Patrick-Henry-Village (PHV).

Impulse für eine nachhaltige Bodenpolitik in Heidelberg erwartete sich das Bündnis von dem "Ulmer Modell", das die Leiterin der Abteilung Liegenschaften und Wirtschaftsförderung der Stadt Ulm, Tanja Oelmaier, vorstellte. Die größenmäßig mit Heidelberg vergleichbare Stadt verfügt seit 130 Jahren über eine als vorbildlich gepriesene Baulandpolitik. Sie kann pro Haushaltsjahr 16 Millionen Euro für Grunderwerb aufwenden – in Heidelberg sind es sieben Millionen Euro. Durch den hohen Grundbesitz sieht sich Ulm am Markt in einer guten Verhandlungsposition und kann politische Ziele für die Allgemeinheit umsetzen. Wohnungsknappheit für untere Einkommen gibt es allerdings auch dort.

"Es ist aller Ehren wert, was Ulm da macht", befand Baubürgermeister Jürgen Odszuck. Gleichwohl betrieben auch Städte wie Heidelberg eine stetige Grundstücksentwicklungspolitik und nutzten viele Vergabekriterien, um günstigen Wohnraum zu erwerben. Im Moment besitze man auch bebaubare Flächen, allerdings nicht in PHV. Dort werde die bundeseigene "Bima" zunächst einen großen ersten Teil zu günstigen Konditionen selbst entwickeln. Einen Erwerb des PHV-Areals durch die Stadt – wie oft gefordert –, schloss Odszuck aus, denn sie müsste dafür 350 Millionen Euro zusätzliche Schulden machen. Allerdings nahm er die Forderung mit, den Anstieg der Mietpreise in PHV von Anfang an zu begrenzen und ausreichend Wohnraum auch für mittlere und untere Einkommen zu schaffen. Gut wäre es aus seiner Sicht generell, möglichst viele Menschen in Wohneigentum zu bringen.

Holger Meid, Vorstand der Baugenossenschaft Familienheim Heidelberg, beschrieb die Stellschrauben für bezahlbares Wohnen: das Landeswohnraumfördergesetz, das Baulandmanagement und die Konzeptvergabe. Dass eine Kommune neue Wege einschlagen kann, zeigte er am Beispiel von Kronau im Landkreis Karlsruhe auf. Dort sind auf Verlangen der Gemeinde Mietwohnungen für 30 Jahre im Bestand des Investors zu halten.