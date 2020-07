Im Rahmen des „Metropolink“-Festivals feierte das „Woanders-Kino“ einst Premiere. In diesem Jahr sind sieben Filmvorführungen in der ganzen Stadt geplant. Foto: zg

Heidelberg. (pne) Einmal einen Film gucken, wo man es sonst nie machen würde, eben woanders – dafür steht das "Woanders-Kino", organisiert vom Medienforum, dem Trägerverein Karlstorkino. Am heutigen Samstag um 22 Uhr startet die Veranstaltungsreihe mit einem geheimen Pre-Opening am Tankturm in der Bahnstadt. Welcher Film dann gezeigt wird, ist streng geheim. Nur eines ist sicher: Es wird ein ganz anderes Kinoerlebnis als im stickigen Kinosaal.

"Es gibt so coole Orte in der Stadt, die sich super für einen Kinoabend eignen", sagt Max P. Martin vom Medienforum. Die ursprüngliche Idee sei es gewesen, Leinwand und Stühle im Freien aufzustellen – und einfach zu spielen. Erstmals passierte das im Rahmen des "Metropolink"-Festivals für urbane Kunst, als eine ganze Straße für zwei Wochen zum Dorf wurde. "Das war ein großer Erfolg", erinnert sich Martin. "Die Resonanz war so gut, dass wir gedacht haben: Da machen wir eine Reihe draus."

Auch in diesem Jahr wollen Martin und seine Kollegin Sarah Labusga unbekannte oder kulturell kaum genutzte Orte aufsuchen und diese in ein Kino verwandeln. Mindestens sieben Veranstaltungen sind bislang geplant. Nach dem Pre-Opening heute erfolgt der eigentliche Auftakt der Reihe am Iqbal-Ufer am Neckar, direkt oberhalb der sogenannten Liebesinsel. Dort läuft der französische Dokumentarfilm "Nomaden der Lüfte" aus dem Jahr 2001, der die Welt aus den Augen der Gänse zeigt. Das Neckarufer mit seinen vielen Gänsen sei dafür genau der passende Ort, erklärt Martin. "Unser Konzept ist es, den jeweiligen Film auf den Ort abzustimmen."

Ein weiterer dieser Orte wird der Rohrbacher Kerwe-Platz sein. "Wir wollen in diesem Jahr noch mehr in die einzelnen Stadtteile gehen", sagt Sarah Labusga. Aufgrund der Corona-Pandemie sei es nicht ganz unkompliziert, auch die entsprechenden Genehmigungen zu bekommen. Das Kino im Freien sei aber ideal geeignet, die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Dass die Kultur nun nach draußen gehe, darauf könne man sich freuen, sagt Martin. "Ich glaube, das können wir alle gerade gut gebrauchen."

Info: Das ganze Programm und Karten gibt es auf www.woanderskino.de