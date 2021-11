Heidelberg. (sle) Vodafone nimmt in Heidelberg zurzeit wichtige Infrastrukturmaßnahmen vor und verbessert nach eigener Aussage die bestehende Datenautobahn. Dazu errichtet das Unternehmen in einigen Netzbereichen neue Glasfaser-Technik und verlegt zusätzliche Glasfaserleitungen. Durch die Tiefbaumaßnahmen stelle Vodafone sicher, dass in Heidelberg ausreichend Kapazitätsreserven für den weiter stark wachsenden Datenverkehr verfügbar sind.

Die Nachfrage nach gigabitschnellen Internetanschlüssen ist größer denn je. Denn der Datenverkehr wächst auch in Heidelberg jährlich um rund 30 Prozent – Tendenz steigend. Um diese Mengen an Bits und Bytes zu transportieren, sind leistungsstarke Internet-Anschlüsse für Unternehmen und private Haushalte zwingend notwendig. Filme streamen, Musik downloaden, Online-Spiele spielen oder von zu Hause aus arbeiten – besonders schnell geht das mit bis zu 1000 Mbit/s über die Gigabit-Anschlüsse im Kabel-Glasfasernetz. An dieses Netz von Vodafone sind in Heidelberg insgesamt rund 85.000 Haushalte angeschlossen. Von der zusätzlichen Bandbreiten-Reserve profitieren nach Abschluss der Bauarbeiten rund 10.000 Haushalte.

Der Netzausbau findet in folgenden Gebieten statt: im Pfaffengrund und in Kirchheim in der Schwarzwaldstraße, dem Bruchhäuser Weg und in der Ernst-Rehm-Straße. In Bergheim finden Arbeiten in der Sofienstraße statt. In Rohrbach im Bereich der Heinrich-Fuchs-Straße sowie der Ortenauer Straße. In der Altstadt profitieren von Vodafones Netzausbau Kabel-Haushalte, die im Bereich der Nadlerstraße und Theaterstraße liegen. Die Inbetriebnahme des ersten von insgesamt sieben neuen Glasfaserknoten soll bis Ende des Jahres erfolgen.