Heidelberg. (dns) Heidelberg stehe beim Blick auf die Ladeinfrastruktur für E-Autos im landesweiten Vergleich "gar nicht schlecht" da. So zitierte die RNZ vergangene Woche Raino Winkler vom städtischen Umweltamt – und sorgte damit für Verwunderung bei einem Leser. Er war kürzlich zu Besuch in der Stadt und wunderte sich, dass es kaum Schnellladesäulen gibt. Außerdem habe er in der Innenstadt Probleme gehabt, eine Lademöglichkeit zu finden. Denn die seien dort deutlich seltener zu finden als etwa in der Landeshauptstadt Stuttgart – und wenn dann nur in Parkhäusern. "Nicht schlecht" sehe sicher anders aus. Haben Umweltamt und Stadtwerke also übertrieben? Oder liegt der Leser falsch?

Weder noch. Denn bei der Gesamtzahl der öffentlichen Ladepunkte steht Heidelberg tatsächlich im landes- und bundesweiten Vergleich recht gut da. Der Verband der Automobilindustrie hat im April 2021 ermittelt, dass in der Stadt 8,7 zugelassene E-Autos auf einen Ladepunkt kommen. Der Bundesschnitt lag bei 14,1 Autos pro Ladepunkt. Die Stadt Heidelberg lag damit auf Platz 64 von insgesamt 400 bewerteten Kreisen.

Trotzdem weist das Ladenetz in Heidelberg auch Schwächen auf – vor allem in den Punkten, die der RNZ-Leser anspricht. So betreiben etwa die Stadtwerke in Heidelberg aktuell nur zwei Schnellladestationen – eine im Innovation Park und eine am Krankenhaus Salem. Weitere seien zwar in Planung, wie ein Sprecher der Stadtwerke betont. Jedoch eigne sich auch nicht jeder Standort: "Schnellladestationen sind aus unserer Sicht nur dort sinnvoll, wo die Verweildauer der Nutzer entsprechend kurz ist." Ansonsten werde die Station häufig zu lange blockiert. Gleichzeitig investierten derzeit viele Tankstellen- und Supermarktbetreiber in Schnelllade-Infrastruktur. "Was sinnvoll ist, weil dort die Verweildauer entsprechend kurz ist", so der Sprecher.

Auch die öffentliche Schnelllade-Infrastruktur wird weiter wachsen – wie ist derzeit jedoch noch unklar: "Es gibt zwar diverse Förderprogramme für Schnellladestationen und -parks; wer diese betreiben wird und wo deren Standorte in Heidelberg sein werden, ist noch offen", sagt der Sprecher der Stadtwerke. Daher sei das städtische Unternehmen aktuell zurückhaltend: "Es ist wirtschaftlich wenig sinnvoll, jetzt Schnellladestationen zu bauen, die dann gegebenenfalls in der unmittelbaren Nähe eines solchen Schnellladeparks stehen." Zumal die Investitionen in eine Schnellladestation deutlich höher seien als in eine normale.

Auch dass der RNZ-Leser in der Innenstadt lange nach einer Lademöglichkeit suchen musste, deckt sich mit den Zahlen der Stadtwerke. In der Altstadt befinden sich derzeit nur acht der 103 Ladepunkte der Stadtwerke. Bezieht man auch die anderer Betreiber ein, sind es 14 von insgesamt 145 öffentlich zugänglichen Stationen. Das lässt sich jedoch auch nur schwer ändern: "Das Raumangebot für Parkplätze ist in der Altstadt aufgrund der historischen Stadtentwicklung sehr begrenzt", betont der Stadtwerke-Sprecher. Und wo es wenig Parkplätze gibt, könnten nur wenig Ladepunkte errichtet werden. Deshalb errichten die Stadtwerke ihre Ladestationen vor allem in Parkhäusern – wo sie auch weiter ausgebaut werden sollen. Damit trage man aber auch gleichzeitig zu einer "autofreien Innenstadt" bei.