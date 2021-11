Von Johanna Kober

Heidelberg. Ein schmaler Weg, rechts und links hohes, nicht einzusehendes Gebüsch. Über den Köpfen ein dichtes Blätterdach und keine Laternen, die in der Dunkelheit für ein Gefühl der Sicherheit sorgen würden. Diese Beschreibung trifft auf zahlreiche Ecken im Quartier Hasenleiser im Stadtteil Rohrbach zu. Angsträume werden solche Orte genannt. Es sind Orte, die viele Bürger und noch öfter Bürgerinnen im Alltag meiden.

Der ehemalige Polizeibeamte Joachim David hat dieses Problem schon vor rund einem Jahr gesehen. Daher ist er auf Frauen unterschiedlichster Altersgruppen zugegangen und hat mit ihnen über die Situation in ihrem Wohngebiet gesprochen. Mit der Zeit hat sich eine Gruppe gebildet, die den Hasenleiser gemeinsam nach Angsträumen abgesucht hat. Schnell haben sie festgestellt, dass sich die Einschätzungen der meisten Bewohner decken. Insgesamt haben die Bewohner sechs öffentliche Stellen identifiziert, die aus fehlender Sicherheit kaum betreten werden.

Eine dieser Stellen sei auf der Strecke vom Nettomarkt in der Freiburger Straße zur Internationalen Gesamtschule (IGH), erzählt Mariana Bastos. "Das war früher mein Schulweg. Dort bin ich täglich langgelaufen – aber nie alleine. Ich habe mir immer eine Begleitung gesucht." Verstärkt werde die düstere Atmosphäre durch einen kleinen Spielplatz, der auf dem Weg liege, ergänzt Carina Leismann. "Abends sind dort häufig ältere Männer. Oft weiß man nicht, ob sie getrunken haben und sich unangebracht verhalten. In so einer Situation bekommt man noch mehr Angst, wenn die Umgebung kaum beleuchtet und durch hohe Sträucher abgeschirmt ist."

Besonders problematisch sei auch die Strecke von der Bahnhaltestelle "Freiburger Straße" entlang des gleichnamigen Weges in Richtung des Supermarkts "Netto". Marlene Wödl ist besorgt: "Im Dunkeln von der Haltestelle nach Hause laufen – das ist für Frauen alleine wirklich sehr gefährlich. Während der Wintermonate betrifft das auch nicht mehr nur wenige Stunden in der Nacht. Es wird ja jetzt schon nachmittags dunkel."

Aber nicht nur Frauen haben auf diesem Weg Angst um ihre Sicherheit. Jürgen Fischer berichtet, sobald es dunkel werde, gehe er nur noch aus dem Haus, wenn es dringend nötig sei und auch dann laufe er nur auf der beleuchteten Straßenseite. Während Fischer spricht, greift er in seine Jackentasche und holt ein Pfefferspray und einen Anhänger hervor, der auf Knopfdruck einen ohrenbetäubenden Ton macht. "Die beiden Gegenstände habe ich immer dabei."

Für den ehemaligen Polizeibeamten Joachim David haben alle Themen, die die Sicherheit der Bürger gefährdet, oberste Priorität. So formuliert er deutlich, welche Maßnahmen nun ergriffen werden müssen, um einige Straßen im Hasenleiser für die Bewohner wieder betretbar zu machen: "Das Gebüsch sollte auf Augenhöhe gekürzt werden, denn man muss reinschauen können."

Zusätzlich wünschen sich die Frauen, dass defekte Laternen repariert werden. Die Anwohnerin Hannelore Müller-Lampert erzählt beispielsweise, dass Abschnitte der Offenburger Straße von diesem Problem betroffen seien. Doch selbst funktionierende Straßenlaternen würden häufig kaum Licht spenden, weil sie von Pflanzen überwuchert seien, so David. "Diese Stellen müssen dringend geschnitten werden." Nur so ließe sich erreichen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger des Hasenleisers in ihrem Wohngebiet wieder angstfrei bewegen können.