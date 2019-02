Heidelberg. (hö) Dienstag wird es beim "Medizin am Abend"-Vortrag von Professor Jürgen M. Bauer keine Übertragung für diejenigen, die keinen Sitzplatz bekommen haben, geben. In der Kopfklinik stellte die Kommunikationsabteilung der Uniklinik im Dezember diese Sendungen ein. Just im November, ausgerechnet bei der überfüllten Bauer-Veranstaltung, mussten 150 Besucher nach einem Totalausfall der Technik enttäuscht wieder gehen. Der Grund: Die Akustik im Foyer war zu schlecht: "Für Übertragungen ist das Foyer einfach nicht gemacht", so eine Klinikumssprecherin. Die Anlagen in der Kopfklinik seien für ein solches Vorhaben zu alt - und eigentlich ging fast immer etwas schief. Mal ging der Ton nicht, dann haperte es mit dem Bild.

Und auch für die Besucher, für die im Hörsaal kein Platz mehr war, war die Situation nicht ideal: Man saß unbequem auf Bierbänken und verstand oft kein Wort, weil es so hallte. "Wir sind mit der Situation auch nicht glücklich", so die Sprecherin, "und solche Ausfälle können immer mal passieren."

Allerdings will man im Uniklinikum nicht aufgeben, die Übertragungen sind nur ausgesetzt, nicht abgesetzt. Nun überlegt man, vielleicht nur in die Nischen zu übertragen, wo es weniger hallt. Allerdings gibt es da auch viel weniger Plätze, so etwa um die 40. Und außerdem, so die Sprecherin: "Längst nicht jede Veranstaltung bei ,Medizin am Abend’ ist so gut besucht, dass Übertragungen notwendig wären."