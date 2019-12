Von Werner Popanda

Heidelberg-Wieblingen. Um die aus Sicht der Stadt nicht hinreichend gegebene Sicherheit der Passanten auf dem Grenzhöfer Weg zu gewährleisten, werden hier zwei neue Fußgängerquerungen eingerichtet. Kostenpunkt: gut 138.000 Euro. Dort sei es nicht mehr sicher, weil sich in den letzten Jahren in diesem Bereich beispielsweise durch die Errichtung des Rewe-Marktes „viel geändert“ habe.

Das erfuhren die Mitglieder des Bezirksbeirats jetzt von Daniel Gampp vom Amt für Verkehrsmanagement, der zugleich auf den „hohen Lieferverkehr“ im Grenzhöfer Weg hinwies. Die vor diesem Hintergrund durchgeführte Prüfung, in die auch die Verkehrspolizei miteinbezogen worden sei, habe ergeben, dass eine dieser beiden Querungen im Bereich Grenzhöfer Weg/Im Schuhmachergewann auf östlicher Seite der Einmündung entstehen soll. Hier sei ein vorgezogener Seitenraum in Kombination mit einem Fußgängerüberweg geplant.

Auf diese Weise werde sich die Querungslänge für Fußgänger reduzieren und die Querungssituation deutlich geregelt. Die zweite Querungsstelle soll östlich des Knotenpunkts Grenzhöfer Weg/Waldhofer Straße installiert werden. Zur Verdeutlichung des Übergangs von 50 auf 30 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit werde hier ein gepflasterter Mittelstreifen von zwei Metern Breite über eine Länge von gut 25 Metern eingebaut.

Danach betrage die Restfahrbahnbreite drei Meter. Überdies sei zur sicheren Querung zusätzlich eine bauliche Mittelinsel innerhalb des Pflasterstreifens vorgesehen. Ob zudem auch noch ein Fußgängerüberweg in Kombination mit der Mittelinsel eingerichtet werde, befindet sich laut Gampp derzeit noch in Abstimmung. Alles in allem ermöglichten die beiden Querungen einen sicheren Fußweg, zum Beispiel aus dem Wohngebiet entlang der Waldhofer Straße in Richtung Rewe-Markt.

Hingegen entfernt werden soll die bereits bestehende, allerdings nur provisorisch eingerichtete Querungshilfe aus Inselelementen. Als sich Grünen-Rat Peter Kurilenko nach dem Grund dafür erkundigte, meldete sich der Kinderbeauftragte Thorsten Röver zu Wort. Er meinte, dies sei doch nur konsequent, denn das Provisorium werde seiner Beobachtung nach „nicht genutzt, auch nicht von Kindern auf dem Schulweg“. Folglich mache es keinen Sinn und sei fehl am Platz.

Fehl am Platz sind für Grüne-Bezirksbeirätin Sabine Zimmermann auch manche Autos. Denn auf den Gehwegen des Grenzhöfer Wegs parkten einige nicht nur mit zwei, sondern mit allen vier Rädern. Sie führt dies drauf zurück, dass hier keinerlei Kontrollen stattfänden. Gampp versicherte, dass der Gemeindevollzugsdienst stärker kontrollieren werde.

Die Wieblinger Bezirksbeiräte monierten noch ein weiteres Vorhaben der Stadt: nämlich die vier vom derzeit laufenden Masterplanverfahren Im Neuenheimer Feld/Neckarbogen betroffenen Bezirksbeiräte Bergheim, Handschuhsheim, Neuenheim und Wieblingen getrennt über den jeweiligen Planungsstand beraten und beschließen zu lassen. Die Bezirksbeiräte votierten unisono für gemeinsame Sondersitzungen.