Heidelberg. (kaf) Am Montagmorgen blieb es in einigen Häusern in Wieblingen Nord dunkel. Der Grund: Ein Stromausfall, der sich gegen 8 Uhr ereignete. Wie es dazu kommen konnte, wird derzeit noch untersucht, teilte eine Sprecherin der Stadtwerke Heidelberg mit. Bis etwa 10 Uhr soll die Versorgung mit Strom demnach wieder sichergestelt sein.