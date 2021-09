Restauratorin Susanne Voigt bei der Arbeit an „Venus und Amor“. Ihr Blick gilt vor allem den Farbpartikeln, die im Laufe der Jahrhunderte abgesplittert sind. Das Gemälde schuf ein unbekannter Künstler Mitte des 16. Jahrhunderts mit Ölfarben auf Holz. Foto: Bechtel

Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Amor will den Liebespfeil abschießen, doch Venus hält ihn zurück. Mit der Hand macht sie eine Geste, mit der sie den Knaben davor warnt, unbedacht Liebe zu entfachen, und Amor lässt den Bogen sinken. Dabei ist es die Liebesgöttin selbst, die mit ihrer verführerischen Erscheinung Begehren erweckt. "Venus und Amor" heißt das kleine Ölbild auf Holz, das bislang im Gemäldedepot des Kurpfälzischen Museums Heidelberg verwahrt wurde. Derzeit wird es von Susanne Voigt in der hauseigenen Restaurierungswerkstatt wieder ansehnlich gemacht. Ab Oktober wird es in der Ausstellung "Frauenkörper" zu sehen sein.

In Italien hatte Botticelli mit seiner "Geburt der Venus" um 1485 die monumentale Darstellung der nackten Göttin in die Malerei der Renaissance eingeführt. Nördlich der Alpen war es zwei Jahrzehnte später Albrecht Dürer, der Adam und Eva nackt auf die Leinwand brachte, er konnte sich bei der Szene immerhin auf ein biblisches Motiv berufen. Dann wagte Lucas Cranach der Ältere 1509 das Tafelbild "Venus und Amor" (heute Eremitage St. Petersburg). "Dieses gilt als erster lebensgroßer Frauenakt nördlich der Alpen, der nicht religiös motiviert war", so Dagmar Hirschfelder, die Kuratorin der Ausstellung "Frauenkörper". Cranach hat die Szene ebenfalls auf einem Holzschnitt dargestellt. Dieser diente Mitte des 16. Jahrhunderts dem unbekannten Künstler als Vorlage für das Bild des Kurpfälzischen Museums.

Der Weg vom Depot in die Ausstellung des Museums führt über Susanne Voigts Staffelei. Das Augenmerk der Restauratorin gilt vor allem den Poren im Buchenholz, die sich wie kleine Krater in der Malfläche aufgetan haben: Im Laufe der Jahrhunderte sind viele winzige Farbpartikel abgesplittert. Hinzugekommen sind dagegen Übermalungen und Firnisse. Sie werden bei der Restaurierung mit Alkohol entfernt oder mit dem Skalpell Stück für Stück abgetragen. Dabei bewährt sich ein neues Mikroskop, das mit Hilfe des Freundeskreises beschafft werden konnte.

Dann retuschiert Susanne Voigt mit Aquarellfarben, legt ein Firnis darüber und passt zuletzt die Oberfläche farblich und im Glanz mit Harz-Ölfarben an. So kann sich das Bild in der Ausstellung sehen lassen, nur noch unter UV-Licht zeigen sich die retuschierten "Krater" als dunkle, über das ganze Bild verteilte Sommersprossen.

"Eine gekonnte Malerei, sicher und schnell gemalt", urteilt Susanne Voigt, "von einem sehr versierten Maler in der Nachfolge von Cranach. Vermutlich gab es mehrere Versionen davon." Bilder dieser Art waren damals beim gehobenen Bürgertum und beim Adel sehr gefragt. Vielleicht auch, weil die erotische Darstellung der Liebesgöttin beim Betrachten ein Spiel mit dem Voyeurismus eröffnete – zu einer Zeit, als Blicke auf nackte Körper keineswegs alltäglich waren. Der Schleier um die Hüften der Venus scheint zwar als eine Art Feigenblatt zu dienen, jedoch betont das durchsichtige Gewebe mehr, als es verhüllt.