Heidelberg. (jul) Der Straßenbahn-Betriebshof wird in Bergheim neu gebaut, das hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause beschlossen. Weil dort aber künftig nicht alle Bahnen unterkommen, sollen sie außerdem dezentral in Wieblingen und in Rohrbach parken. Damit soll es für die Bahnen also zwei zusätzliche Abstellflächen im Stadtgebiet geben. Zuvor war in den Planungen stets von einer weiteren Abstellfläche die Rede gewesen. Was bedeutet diese Lösung für die Kosten?

"Wie sich diese Änderungen in Summe auf die Gesamtkosten des Projektes auswirken, lässt sich derzeit noch nicht seriös beziffern", erklärt die Stadt dazu auf Nachfrage der RNZ. "Die ursprünglichen Planungen für einen Betriebshofneubau am aktuellen Standort in Bergheim zuzüglich einer dezentralen Abstellanlage im Bereich der Haltestelle Rohrbach-Süd sahen Investitionskosten von insgesamt etwa 78,3 Millionen Euro vor. Hierbei waren 65,3 Millionen Euro für den Hauptstandort in Bergheim sowie 13 Millionen für die dezentrale Abstellung eingeplant." Diese Schätzung müsse nun angepasst werden, heißt es aus dem Rathaus. Die Kosten für den Hauptstandort sowie für die Abstellfläche in Rohrbach fielen wohl niedriger aus. Dem stehe allerdings der Bau einer weiteren großen Abstellanlage im Bereich Berufsschule entgegen. Hinzu kommt: Die städtischen Kosten für die Umgestaltung des zentralen Standortes in Bergheim seien noch nicht abzuschätzen.

Zuvor hatte die "Bunte Linke" die neuen Pläne kritisiert. "Der Aufwand für Planung und Bau der dezentralen Anlagen wird mit Investitionskosten von mehr als 20 Millionen Euro gegenüber den früheren Plänen (Rohrbach-Süd: 13 Millionen Euro) fast verdoppelt", schrieb sie in einer Pressemitteilung. "Und über die Folgekosten haben wir noch gar nicht gesprochen", sagt Stadtrat Arnulf Weiler-Lorentz. Dazu zählt er etwa Ausgaben für Personal, Werkstätten oder auch die Überwachung der unterschiedlichen Standorte.