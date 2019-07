Am 1. Oktober 2018 brannte es in einer Wohnanlage auf dem Emmertsgrund. Foto: Priebe

Heidelberg. (hö) Im Grunde hatte die Heidelberger Berufsfeuerwehr vor einem Dreivierteljahr einen ähnlichen Einsatz wie ihre Mannheimer Kollegen am Montag in einem Hochhaus an der Neckarpromenade: Am 1. Oktober brannte ein Kellerraum eines neunstöckigen Wohnungskomplexes auf dem Emmertsgrund.

Damals wurden auch alle Bewohner evakuiert, denn, so sagt Heiko Holler von der Berufsfeuerwehr: "Das Gefährliche ist nicht das Feuer, sondern der Rauch." Damals gab es im Gegensatz zum Mannheimer Fall nur eine Leichtverletzte: Eine Frau klagte über Atembeschwerden.

Und doch gibt es Unterschiede, denn bei jenem Brand auf dem Emmertsgrund wurde der Verdacht geäußert, dass er gelegt wurde, zumal es kurz vorher zu einer Serie von Feuern in dem Stadtteil gekommen war. Im Mannheimer Hochhaus brannte ein Müllschacht - und so etwas könnte in den Hochhäusern, die die städtische Wohnungsgesellschaft GGH auf dem Emmertsgrund verwaltet, nicht passieren, wie GGH-Sprecherin Ina Siebert bestätigt: "Wir haben schon lange keine aktiven Müllentsorgungsschächte mehr."

Zudem sind die Heidelberger Hochhäuser Zwerge im Vergleich zu denen in Mannheim. Mit 13 Etagen sind selbst die höchsten weniger als halb so hoch (bei den drei Wohntürmen am Mannheimer Neckarufer sind es 30 Stockwerke) - und entsprechend weniger Personen wären auch zu evakuieren: also eher etwa 80 und nicht, wie am Montag, 550. Erst 2016 wurden alle Hochhäuser der GGH mit einem Brandschutzsachverständigen begangen und teilweise nachgerüstet.

Bei der Heidelberger Berufsfeuerwehr reagierte man am Dienstag gelassen auf die Vorgänge in Mannheim - weil man, wenn auch in geringerem Umfang, gewohnt ist, mit Bränden in Hochhäusern umzugehen. Zumal diese auch besonders gesichert sind: So gibt es Wandhydranten oder eigene Wasserleitungen für die Brandbekämpfung; zudem sind Brandmeldeanlagen vorgeschrieben - und so weiß die Feuerwehr schon sehr früh, wo der Brand ausgebrochen ist, wie Heiko Holler berichtet. Außerdem haben die Feuerwehrleute auch Pläne von den Gebäudekomplexen bei sich, um sich schnell orientieren zu können.

Für die Bewohner gibt es in der Regel einen zweiten Rettungsweg - den die Feuerwehr bei kleinen Häusern erst durch Leitern oder Hubbühnen schaffen muss. Deswegen fahren die Brandbekämpfer auch nie ihre Leitern aus, wenn sie bei einem Hochhaus anrücken: "Die braucht man nicht - weder zum Löschen noch zum Bergen", so Holler.

Einmal abgesehen davon, dass sich im Extremfall so auch nur relativ wenige Leute retten lassen: "Das mag für zehn Leute reichen, aber allein von der Zeit her wird es ab 30 Personen fast unmöglich." Und die Leitern oder Hubgeräte wären auch zu "kurz": Bis zu einer Höhe von 35 Metern könnte die Feuerwehr ihre Hubgeräte ausfahren, im Notfall könnte man aus Karlsruhe ein Gerät mit 47 Metern Länge anfordern. Zum Vergleich: Der "Menglerbau" am Adenauerplatz ist 53 Meter hoch, der blaue Turm der SRH 66 Meter.

Natürlich übt die Berufsfeuerwehr auch regelmäßig die Brandbekämpfung in großen Gebäudekomplexen, allerdings nur einmal im Jahr ganz realitätsnah mit mehreren Löschzügen. Eher die Regel sind praxisnahe Fortbildungen, in denen auf einzelne Aspekte eingegangen wird, beispielsweise den Umgang mit Gefahrstoffen. Die Heidelberger simulieren weniger Brände in Hochhäusern, sondern eher in einer Klinik oder einem Institut - denn das ist wahrscheinlicher und herausfordernder.