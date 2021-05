Heidelberg. (bms) Auch wenn der Arbeitskreis (AK) "Handschuhsheim hilft" mit seinen 110 Mitwirkenden seit seiner Gründung in erster Linie Projekte der Flüchtlings- und Integrationsarbeit im Stadtteil koordiniert, stehen alle Bewohnerinnen und Bewohner im Fokus. "Das war uns immer wichtig", betonen die Vorsitzenden Steffen Pauly und Dorothea Kaufmann. Denn schließlich gehe es um das Zusammenleben im Stadtteil.

Wäre da nicht die Corona-Pandemie, hätte man in diesem Frühjahr das fünfjährige Bestehen gefeiert. "Vielleicht können wir eine kleine Feier in irgendeiner Form im Herbst nachholen", meint Kaufmann. Immerhin: Die wöchentliche Lebensmittelausgabe des AK-Teams um Christine Comtesse in Zusammenarbeit mit dem Verein "Heidelberger Tafel" als Lieferant der Waren ist nun wieder am Start. Die Ausgabe ist montags ab 11 Uhr beim DRK Seniorenzentrum in der Oberen Kirchgasse 5 und freitags ab 10 Uhr in der Fritz-Frey-Straße. Dort ist auch das eigentliche Wirkungsfeld des Arbeitskreises: Nach Bauverzögerungen und auch gegen Widerstand aus der Bevölkerung wurden 2017 die Gebäude für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen bezogen. "Es hat sich alles längst beruhigt. Viele Leute waren einfach nicht gut informiert und machten sich Sorgen", erinnert sich Pauly an bewegte Diskussionen im Stadtteil.

Und heute? "Alle im Voraus geäußerten Befürchtungen und Unheil-Szenarien, was den Aufenthalt von Menschen auf der Flucht im Stadtteil betrifft, sind mit der Arbeit des Arbeitskreises widerlegt worden", heißt es im Grußwort zum fünfjährigen Jubiläum vom Vorsitzenden des Stadtteilvereins Handschuhsheim, Gerhard Genthner. "Wir sind allen Mithelfenden des Arbeitskreises sehr dankbar." Laut Kaufmann hat der Stadtteilvereinsvorsitzende zudem Steffen Pauly für die Verleihung der Heidelberger Bürgerplakette vorgeschlagen. Insgesamt leben heute 60 Personen in den Unterkünften, meist Familien aus Syrien, Ghana, Afghanistan, Eritrea, Nigeria, Iran und Irak. Ein Betreuungskonzept mit ehrenamtlichem Engagement von AK-Mitgliedern hilft, Integration leichter zu machen. Es gibt Unterstützungen beim Erlernen der deutschen Sprache, bei der Suche nach Arbeits- oder Ausbildungsplätzen oder im Alltag. "Das ist nicht nur Arbeit, da ist auch viel Spaß dabei", versichern Kaufmann und Pauly.

Kontakt: handschuhsheim-hilft@t-online.de, Telefon: 06221/5994140.