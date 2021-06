Freiheitskämpfer, Nationalheld, Märtyrer? In jedem Fall ist José Rizal bis heute unvergessen – nicht nur auf den Philippinen. Auf diesem Gruppenporträt, das in Madrid aufgenommen wurde, steht er in der Mitte. Foto: unbekannt / Wikimedia

Von Julia Lauer

Heidelberg. Das Wieblinger Neckarufer ist nach ihm benannt, und auch Plaketten an Hausfassaden in Bergheim und in der Altstadt erinnern an ihn: José Rizal. Dass der Mediziner und Schriftsteller vor 160 Jahren auf den Philippinen geboren wurde, ist Anlass genug, einen Blick zurückzuwerfen. Prof. Dietrich Harth, emeritierter Literaturwissenschaftler am Germanistischen Seminar, erzählt im RNZ-Interview, wie es Rizal nach Heidelberg verschlug, was er in der Stadt erlebte – und warum er in den Briefen, die er hier schrieb, ausgerechnet Kartoffeln erwähnte.

Prof. DietrichHarth. Foto: privat

Rizal war Augenarzt, der einige Monate in Heidelberg verbrachte, heute wird er auf den Philippinen als Nationalheld verehrt. Sie schreiben gerade ein Buch über ihn. Was müssen wir noch über Rizal wissen, Professor Harth?

Bemerkenswert ist, dass das Denkmal des Nationalhelden mit der Person Rizal kaum noch etwas zu tun hat. Das versuche ich, mit meiner Biografie ins Bewusstsein zu rücken. Rizal war Humanist und eine ganz besondere Persönlichkeit, er war polyglott, sprach also viele Sprachen, hat beispielsweise innerhalb von sechs Wochen gelernt, Japanisch zu lesen und zu schreiben. Er hatte ein phänomenales Gedächtnis. Ich würde sagen: Er war genial.

Da wir nun bei Sprachen sind: Wie kam er denn dann mit dem Kurpfälzischen zurecht, als er sich 1886 in Heidelberg aufhielt?

Hochdeutsch hatte er zuvor schon in Spanien zu lernen begonnen, und offenbar verstand er auch das Heidelberger Deutsch und konnte es nach wenigen Wochen sprechen. Er hielt das Kurpfälzische aber nicht geeignet für Literatur und Wissenschaft, wie wir aus einem seiner Briefe wissen. Daher wissen wir auch, dass er sich mit den Studenten, die er in einer Heidelberger Brauerei traf, zuerst auf Latein unterhielt. Diese Möglichkeit hatte er eben auch, denn auch Latein sprach er fließend.

Rizal war Augenarzt. War es die Medizin, die ihn hierher verschlug?

Heidelberg war eines der führenden Zentren für Augenheilkunde, und Rizal wollte die modernsten Techniken kennenlernen. Er war der Erste, der mit diesem Wissen später auf den Philippinen als Augenarzt praktizierte. Zuvor hatte er Allgemeinmedizin studiert und seinen Abschluss in Madrid gemacht, auch wenn er das Doktordiplom nie abgeholt hat, dazu fehlte ihm nämlich das Geld. Rizal konnte oft kaum seine Miete zahlen. Er hungerte manchmal, schrieb er nach Hause, auch noch während seiner Zeit in Heidelberg.

In einem seiner Briefe, die er aus Heidelberg verschickte, schreibt er: "Das deutsche Leben ist nicht unangenehm, nur voller Kartoffeln."

Er behauptete sogar, dass er sie morgens und abends aß. Na ja, Kartoffeln waren auch damals schon ein billiges und außerdem sehr deutsches Lebensmittel.

In Heidelberg lebte er in der Karlstraße und in der Grabengasse am heutigen Universitätsplatz, bevor er nach Wilhelmsfeld zog. Warum wechselte er so oft das Quartier?

Die vielen Umzüge hingen wohl auch mit der Höhe der Mieten zusammen. Bei einem Spaziergang machte er die Bekanntschaft des evangelischen Pfarrers Karl Ullmer, der ihn nach Wilhelmsfeld einlud. Dort fand Rizal Familienanschluss. Es war zwar günstiger für ihn, dort zu leben, doch musste er nun jeden Tag zu Fuß zur Augenklinik in Bergheim laufen – hin und zurück.

Was erlebte er ansonsten in dieser Stadt?

Er wurde Zeuge, wie schlagende Verbindungen eine Mensur durchziehen und hat das in seinen Briefen detailliert beschrieben. So etwas kannte er nicht, es irritierte ihn, obwohl er selber ein geübter Sportfechter war. Er hielt auch fest, dass ihn die Heidelberger Studenten einluden, ihrem Korps beizutreten. Natürlich besuchte er auch das Schloss. Das hat ihn wohl sehr beeindruckt, denn er beschrieb genau die einzelnen Räume und Gemächer. Die Gästeführerin, eine alte Frau, erinnerte ihn an die Gestalt einer Hexe aus einer Erzählung, die er aus seiner Heimat kannte. In Heidelberg las er unter anderem Schillers Schauspiel "Wilhelm Tell", in dem es bekanntlich um das Recht auf Widerstand gegen jede Art von Tyrannei geht – Rizals Lebensthema.

Rizal schrieb auch selbst. Eines seiner Gedichte heißt "An die Blumen von Heidelberg", er verfasste es an einem Tag im April 1886, der Neckar und der Königstuhl werden darin erwähnt. Wovon handelt das Gedicht?

In dem Gedicht geht es ums Heimweh und um die Sehnsucht nach seiner Familie. Immerhin, vier Jahre Trennung lagen hinter ihm. In Madrid und Paris hatte Rizal regelmäßig Umgang mit seinen Landsleuten gehabt, aber in Heidelberg war er ganz alleine. Manches erinnerte ihn hier an seine Heimat, vor allem der Neckar. Denn auch sein Geburtsort Calamba liegt an einem Fluss. Auch die Blumen am Weg – ich vermute, es waren Vergissmeinnicht – erinnerten ihn an ähnliche Blumen in seiner Heimat.

Sie sind Literaturwissenschaftler. Wie gefallen Ihnen seine Texte?

Es sind vor allem seine Romane, die ihn in ganz Südostasien berühmt gemacht haben. Rizal selbst wusste, dass sie nicht höchsten ästhetischen Qualitätsmaßstäben genügen. Wenn man die philippinische Geschichte kennt, kann man ihnen jedoch sehr viel abgewinnen. Denn er wendet sich mit Mitteln der Satire und im Namen der Menschenwürde gegen die Unterdrückungsgewalt des Kolonialismus und lässt von den Romanfiguren die Frage diskutieren, ob Reform oder Revolution in die Freiheit führen. Sein Thema war nicht die Unabhängigkeit, sondern die Selbstbestimmung. Allerdings nicht im Sinn eines philippinischen Nationalismus, als dessen Begründer er gern gefeiert wird.

Sondern?

Rizal wollte gemeinsam mit der Regierung in Madrid die Philippinen zunächst in den Status einer spanischen Übersee-Provinz überführen. Wäre es nach ihm gegangen, wäre der Archipel wie eine teilautonome Provinz mit vielen Freiheitsrechten Teil eines föderal organisierten Staates geworden – etwa wie das Baskenland oder Katalonien heute.

Die Rizal-Biographie von Prof. Harth erscheint im Herbst im Verlag der Universitätsbibliothek Heidelberg. Weitere Beiträge zu José Rizal siehe Feuilleton und Region.