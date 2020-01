Von Anica Edinger

Heidelberg. Führungsqualitäten, Lust auf Kommunalpolitik – und Teamgeist: Das sollen die beiden neuen Heidelberger Bürgermeister mitbringen. Jedenfalls, wenn es nach den Stellenausschreibungen von SPD und Grünen geht. Beide sind gerade auf der Suche nach neuen Dezernenten: Die Grünen für ihr neu geschaffenes Dezernat "Klimaschutz, Umwelt und Mobilität", die SPD für "Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit".

Noch knapp einen Monat haben Bürgermeister-Kandidaten Zeit, sich auf die Stellen zu bewerben: Am 16. Februar endet die Frist bei SPD und Grünen. Der Klima-Bürgermeister soll bereits zum 1. Oktober dieses Jahres starten. Bei der SPD dagegen hat man noch mehr Zeit. Der aktuelle Bürgermeister Joachim Gerner geht erst zum Ende des Jahres in den Ruhestand. Die neue Stelle ist dann laut Ausschreibung zum 24. Januar 2021 zu besetzen. Gerner bekleidet seit Januar 2005 den Posten des "Kulturbürgermeisters". Doch die Kultur bleibt dem künftigen SPD-Bürgermeister versagt. Denn im Rahmen des neuen Dezernatszuschnitts rutschte sie in die Zuständigkeit des derzeitigen Grünen-Ordnungsbürgermeisters Wolfgang Erichson.

Die Fraktionsvorsitzenden beider Parteien, Anke Schuster für die SPD und Derek Cofie-Nunoo für die Grünen, halten sich noch bedeckt, wenn es um die Personalien im laufenden Bewerbungsverfahren geht. "Die ersten Gespräche werden geführt", berichtet Schuster. Und auch Cofie-Nunoo sagt: "Es gibt bereits Bewerbungen." Für beide jedenfalls scheint klar zu sein: Sie wollen nicht die neuen Bürgermeister werden.

Bei Schuster hält sich das Gerücht, sie könne sich einen solchen Posten vorstellen, seit geraumer Zeit hartnäckig. Aber im RNZ-Gespräch sagt sie deutlich: "Ich bin glücklich mit meinem Job." Schuster ist Professorin an der Fakultät für Information, Medien und Design an der SRH-Hochschule. Im Oktober soll dort ein neuer Master-Studiengang starten. "Digitale Transformation" wird er voraussichtlich heißen. Anke Schuster ist die Architektin. "Ich habe dabei die Freiheit, anders zu denken – und die nutze ich nun", sagt Schuster.

Auch Cofie-Nunoo hat nicht vor, vom Fraktionsvorsitzenden der Grünen auf den Dezernentenposten ins Rathaus zu wechseln. Er sagt: "Ich will es nicht machen, da mir auch die fachliche Expertise fehlt." Für die Grünen ist aber vor allem eines klar: Die Bürgermeister-Riege soll weiblicher werden. Deshalb freue man sich besonders, sollten sich Frauen auf die Stelle bewerben, meint auch Cofie-Nunoo.

Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer wäre eine Frau – und ihr Name ist es, der immer wieder bei in Heidelberg zu besetzenden Bürgermeister-Stellen im Gespräch ist. Auf RNZ-Anfrage hält sich die Ministerin bedeckt: "Es freut uns natürlich, dass es ein reges Interesse an Fragen gibt, die im Zusammenhang mit dem neuen Posten der/des Klimabürgermeister*in stehen. Dennoch bitten wir um Ihr Verständnis, dass wir zu Personalfragen keine Auskunft geben können – auch da es sich auch um ein laufendes Bewerbungsverfahren handelt."