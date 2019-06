Von Gabriele Booth

So fing alles an: Anna Lossner konnte einfach nicht genug bekommen von den Gute-Nacht-Liedern ihrer Oma. Immer, wenn sie bei ihr übernachtete, bat sie: "Noch mal, noch eines, nicht aufhören". Die damals fast Sechsjährige liebte die abendlichen Einschlafriten und wollte auch tagsüber ihre singende Oma hören. Diese war Mitglied des Frauenchors Constantia, der Opa Vorsitzender des Vereins. Kein Wunder, dass Klein-Anna ab ihrem sechsten Lebensjahr das Singen nicht mehr lassen konnte. Schon bald wurde sie selbst aktiv im Kinderchor Constantia Conny Kids.

Für Manfred Menges begann die Sängerkarriere später und eher zufällig. Er war 16, Schüler am Wieslocher Gymnasium, als er durch einen Musiklehrer zum Singen inspiriert wurde. Obwohl Großvater und Vater beim Traditionsverein Sängerbund Rauenberg aktive Mitglieder waren, zündete es bei dem Gymnasiasten noch nicht so richtig. Aber dann kam Gerald Kegelmann als Musiklehrer an die Schule und begeisterte Manfred Menges mit einer Vielfalt an neuem Liedgut. Es war die Zeit der Beatles, der Rolling Stones, Englisch war für Kegelmann kein Tabu. "Das hat einen Riesenspaß gemacht, so bin ich zum Chor gekommen und geblieben", erinnert Menges sich heute noch strahlend. Welch ein Glück für ihn, dass Gerald Kegelmann, der spätere Rektor der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim, der auch den Heidelberger Madrigalchor gründete, ausgerechnet am Wieslocher Gymnasium unterrichtete.

Wie ging es weiter? Nachdem Anna Lossner Feuer gefangen hatte, wurde sie in den Gesamtchor der Constantia aufgenommen, ist seit Oktober 2018 in der Sing & Dance-Formation des Walldorfer Vereins. Und selbstverständlich singt sie im Schulchor des Friedrich-Ebert-Gymnasiums Sandhausen. Dazwischen immer wieder Auftritte in diversen Musicals, Chorkonzerten auch solistisch. Dass ihre Tante im Opernchor des Mannheimer Nationaltheaters singt, war ein Plus. Mit ihr im Duett konnte sie ihre Stimme trainieren. Und so nebenbei hat sie ihren jüngeren Bruder Moritz angesteckt, der sich ebenfalls den Conny Kids anschloss.

Für Manfred Menges waren die letzten Schuljahre vom Singen begleitet. Zumal die ganze Familie sich schon seit Jahrzehnten dem Liedgut verschrieben hatte. Die damaligen Sängerfeste am Wochenende im nordbadischen Raum bis ins angrenzende Südhessen haben ihn geprägt. "Das war einfach großartig", erzählt er heute noch strahlend. Und schließlich hat er noch seine Frau im Verein kennengelernt. Sie sang im gemischten Chor, er sang im Männerchor. Beim Theaterspiel hat es zwischen den beiden gefunkt. Auch die beiden Söhne sind vom Singvirus infiziert.

Singen - das war gestern? Keineswegs. "Ich habe nie negative Reaktionen im Freundeskreis erfahren", sagt Anna Lossner. Im nächsten Jahr steht das Abitur an, trotzdem nimmt sie sich Zeit für drei bis vier Stunden Proben pro Woche. Und sie singt von morgens bis abends, auch unter der Dusche. Und hat trotzdem noch Zeit, für ehrenamtlichen Kinder-Schwimmunterricht der DLRG Sandhausen.

Negative Erfahrungen unter den Mitschülern, die Singen altmodisch fanden? Nein, auch Manfred Menges hat so etwas nicht erlebt. "Nicht ein einziges Mal." An der Wieslocher Schule gab es damals sogar einen Chor von etwa 80 Schülern. Geprobt wurde immer samstags, zwei Stunden lang. Davor waren noch vier Stunden Unterricht. Manfred Menges schlug die Lehrerlaufbahn ein, unterrichte naturwissenschaftliche Fächer an der Werkrealschule in Mühlhausen. Heute ist er pensioniert. Zwei Chorproben pro Woche stehen in seinem Terminkalender, auch begleitet er sich selbst instrumental am Computer.

Was gibt das Singen? Anna Lossner: "Selbstbewusstsein, ein gutes Gefühl, man ist stolz, wenn am Schluss der Applaus kommt und man weiß, man hat alles richtig gemacht. Außerdem entstehen viele Verbindungen, es ist wie eine Familie."

Manfred Menges: "Das Singen hat mir viele unvergessliche Erlebnisse geschenkt. Der Kontakt zu den Vereinen, den Sängerinnen und Sängern, den Chorleitern, die vielen Auftritte. Großartige Konzerte und Events waren darunter. Musik war schon immer mein Hobby und wird es sicherlich noch lange bleiben". Er war viele Jahre Vorsitzender des MGV Sängerbund 1868 Rauenberg. Noch heute ist er stellvertretender Vorsitzender des Chorverbandes Kurpfalz-Heidelberg.