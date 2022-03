Von Holger Buchwald

Heidelberg. Mit schauspielerischem Talent und viel Geduld gelang es Horst Eichler und seiner Frau Mareile Ahlers-Eichler in der Nacht zum Mittwoch Trickbetrüger reinzulegen. Am Ende der filmreifen Aktion und eines mehrstündigen Telefonats mit einem angeblichen Staatsanwalt gelang es Zivilfahndern schließlich, eine falsche Polizistin festzunehmen.

"Ich habe mir schon immer gewünscht, so ein Spielchen zu spielen", sagt Horst Eichler (84), als er im Gespräch mit der RNZ von der aufregenden Nacht berichtet. Immer wieder mal hatte er Anrufe von Trickbetrügern, die sich im Telefonbuch alt klingende Vornamen heraussuchen – in der Hoffnung, hochbetagte Senioren um ihr Erspartes zu bringen. Und so war es auch am späten Dienstagabend, eine halbe Stunde vor Mitternacht. Als sich ein angeblicher Polizist am anderen Ende der Leitung meldete, war Eichler sofort klar, dass es sich nur um einen Gauner handeln konnte. Denn der vermeintliche Beamte rief bei der Nummer von Lieselotte Ahlers an, Eichlers Schwiegermutter, die schon seit Längerem verstorben ist. Nur den Telefonbuch-Eintrag, den gibt es immer noch.

"Herr Ahlers, sind Sie am Apparat?", versuchte der Trickbetrüger Horst Eichler hinters Licht zu führen. Und der spielte mit. Er gab vor, sehr besorgt zu sein, als ihm der falsche Polizist vorgaukelte, dass in einer Nachbarwohnung nach einem Einbruch eine Liste weiterer möglicher Ziele der Täter gefunden worden sei und darauf auch die Adresse von Ahlers stehe. Eichler willigte scheinbar auch ein, sein Eigentum an die Polizei zu übergeben, um es zu schützen.

Der 84-Jährige hatte schon oft von dieser Trickbetrugsmasche gehört. Und so hielt er seine wechselnden Gesprächspartner hin – zuerst handelte es sich um einen angeblichen Mitarbeiter der Kripo, dann um einen "Staatsanwalt". Eichler behauptete, nicht so genau zu wissen, wie viele Wertsachen im Haus seien: "Ein paar Hundert Euro Bargeld, Krügerrand-Münzen und zwei Goldbarren", log er, da er in Wahrheit nichts von alledem besitzt. Während Eichler vorgab, im Nebenzimmer nachzuschauen und seine Schätze zu zählen, alarmierte er in Wahrheit seine Frau. Und Mareile Ahlers-Eichler (70) informierte die echte Polizei.

Und so begann eine mehrere Stunden dauernde verdeckte Operation der "Rentner-Cops", wie Eichler sich und seine Frau scherzhaft bezeichnet, unterstützt von Zivilfahndern, die sich in ihren Dienstwagen in der Weststadt auf die Lauer legten, und von Kriminalbeamten in der Wohnung, die immer mucksmäuschenstill sein mussten, damit der Anrufer keinen Verdacht schöpft. "Das war hochdramatisch, weil ich dem Mann klar machen wollte, dass ich alleine zu Hause bin", berichtet Eichler.

"Das ist aber nett von Ihnen, dass Sie uns alte Leute so nett beschützen", sagte Eichler zu dem Anrufer. Und der Rentner ließ sich auch nicht beirren, als mal die Dielen in der Altbauwohnung unter dem Gewicht des Polizisten neben ihm knarrten. "Wer ist das da bei Ihnen", fragte der falsche Staatsanwalt argwöhnisch: "Ach, das ist nur meine Frau. Die ist aufgewacht und wollte sehen, wo ich bleibe", log Eichler schlagfertig: "Lieselotte, geh doch wieder ins Bett!"

Mehrmals drohte die Operation zu scheitern. Als der Staatsanwalt empfahl, die Wertsachen per Taxi zu ihm zu schicken, und Eichler sich nicht darauf einließ. Oder als auf einmal der Akku des schnurlosen Telefons den Geist aufgab und der Rentner seinen Gesprächspartner gerade noch vorwarnen konnte: "Achtung, meine Batterie ist leer, ich bin gleich weg." Groß war die Erleichterung der Kripo, als der Betrüger eine halbe Stunde später doch noch einmal anrief.

Nach längeren Verhandlungen willigten die falschen Beamten schließlich ein, dass sie einen Kurier schicken, um die Wertsachen abzuholen. Wieder mussten die Eichlers improvisieren. In eine Tüte mit Plastikmüll, die darauf wartete, nach unten getragen zu werden, packte das Ehepaar noch ein paar Einmachgläser, "wegen des Gewichts" und stellten das Ganze wie mit den Gaunern verabredet vor die Haustür. Mucksmäuschenstill warteten die "Rentner-Cops" mit den Kriminalbeamten im Hausflur.

Erst als die Kripo kurz vor 3 Uhr morgens schon die Hoffnung aufgegeben hatte, dass die Falle noch zuschnappt und die Eichlers schon wieder in ihrer Wohnung waren, näherte sich die Abholerin der vermeintlichen Beute. Die Zivilfahnder nahmen sie fest, ehe sie verstehen konnte, was gerade passierte. Mittlerweile wurde gegen die 47-jährige Frau Haftbefehl erlassen.