Von Holger Buchwald

Heidelberg. Es geht was in der Heidelberger Fastnacht. Alle Vereine versuchen, das Beste aus der Situation zu machen – verteilen Orden im "Drive In" wie der Heidelberger Carneval Club Blau-Weiß (HCC) und die Ziegelhäuser Karneval-Gesellschaft (ZKG), posten Videos auf Facebook wie Perkeo Thomas Barth oder interviewen Karnevalisten anderer Vereine auf ihrem eigenen Youtube-Kanal wie Marco Jäger, Sitzungspräsident der Karnevalsgesellschaft der Polizei (KGP). Ein Überblick über das närrische Treiben im Internet.

> Der Heidelberger Carneval Club Blau-Weiß (HCC) ist besonders mutig und wagt sich gemeinsam mit dem Seniorenzentrum Altstadt am Donnerstag, 11. Februar, um 14 Uhr an eine live übertragene Prunksitzung als Zoom-Konferenz. "Wir haben in unserem Vereinsheim im Sandhofer Weg in Wieblingen drei Studios aufgebaut", berichtet HCC-Präsident Detlev Barbis. Aus einem davon spielt eine Live-Band, die "zwoa Spitzbuwa", aus dem zweiten werden die Bütten übertragen und im dritten moderiert Barbis die Veranstaltung. Im Hintergrund ist die Titanic aufgebaut, denn das Motto der Sitzung lautet: "Kein Virus zwingt uns auf das sinkende Schiff". Das Ganze wird sogar live über den hauseigenen Fernsehkanal des Mathilde-Vogt-Hauses in Kirchheim übertragen. Wer kein Internet hat, kann auch nur über Festnetz teilnehmen. Weitere Informationen gibt es beim Seniorenzentrum Altstadt, Telefon: 06221 / 181918, oder per Mail an: szaltstadt@dwhd.de. Dort bekommt man dann auch einen Link oder eine Telefonnummer, um an dieser kostenlosen Zoom-Prunksitzung teilnehmen zu können. Als Ersatz für die Damensitzung, die in den vergangenen Jahren im Bürgerhaus Emmertsgrund stattfand, wird der HCC zudem einen Film erstellen, der dann über die eigene Facebook-Seite ab Samstag, 13. Februar, zu sehen sein wird. Selbst ein Film über einen eigenen kleinen Fastnachtszug ist in Vorbereitung.

> Die Karnevalsgesellschaft der Polizei sendet mehrmals aus dem "Studio 11", dem vereinseigenen Youtube-Kanal. Hier gibt es Interviews mit Fastnachtern "im Homeoffice", auch aus anderen Clubs, und Einblicke in das Vereinsleben in Zeiten von Corona. Moderiert werden die Sendungen vom Sitzungspräsidenten der KGP, Marco Jäger. Er blickt in einem Filmchen auch auf die Prunksitzung der vergangenen Kampagne zurück. Abrufbar ist das Ganze über folgenden Link: https://lmy.de/0Z2WU.

> Die Perkeo-Gesellschaft Heidelberg, vertreten durch Perkeo Thomas Barth, bringt in regelmäßigen Abständen "ausgefallene" fastnächtliche Beiträge auf ihrem Youtube-Kanal und auf der eigenen Webseite www.perkeo-online.de. Unter dem Motto "Eine ausgefallene Fastnacht" erkennt man schnell, dass die Heidelberger Fastnacht nicht ausgefallen, sondern außergewöhnlich ist. Perkeo ist auch im Fernsehen präsent. So wird am 7. Februar in Frankenthal die Sitzung "Badisch-Pfälzische Fastnacht" vom Südwestrundfunk aufgezeichnet. Sie wird dann am Sonntag, 14. Februar, von 20.15 bis 22.20 Uhr im SWR ausgestrahlt.

> Die anderen Vereine halten sich bei der Online-Fastnacht zurück, beteiligen sich aber alle an der Aktion des Heidelberger Karneval Komitees.