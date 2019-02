Von Micha Hörnle

Heidelberg. Fast zeitgleich wurden von 1925 bis 1927 das Bahnbetriebswerk und der Wasserturm direkt an den Bahngleisen der Strecke nach Mannheim gebaut. Aus dem 30 Meter hohen quadratischen Turm heraus wurden die Dampflokomotiven mit Wasser versorgt, in den Anbauten waren Werkstätten untergebracht. Der Wasserturm wurde 1975 außer Dienst gestellt, ein Jahr später zogen die Werkstätten in das Bahnbetriebswerk um, dann stand er leer. 2014 kaufte ihn das Architekturbüro AAg von Stefan Loebner, Armin Schäfer und Stephan Weber und sanierte ihn. Mit Schäfer und Weber unterhielt sich die RNZ, wie man mit solch einem Gebäude umgeht.

Ist der Tankturm eigentlich ein Bauhausgebäude?

Weber: Natürlich nicht. Es gab in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg drei wesentliche Architekturstile: die Moderne, die im Wesentlichen durch das Bauhaus geprägt war, dann den Heimatschutzstil und den Backsteinexpressionismus. Ich würde den Tankturm zwischen Heimatschutzstil und Backsteinexpressionismus - gerade mit seinen Klinkerbändern - einstufen. Wobei sich der Einfluss des Bauhauses generell in den klaren Formen bemerkbar gemacht hat. Das ist nicht ungewöhnlich, denn auch heute noch werden unterschiedliche Bauformen miteinander vermischt.

Schäfer: Ich finde allerdings, dass die Klarheit der Formen, auch hier bei uns im Tankturm, eher aus der Industrialisierung als direkt vom Bauhaus kommt.

Was macht Ihrer Meinung den architektonischen Reiz des Gebäudes aus?

Schäfer: Zweierlei: Zum einen die materialmäßig authentische Erscheinung, also vor allem durch die Hartbrandziegelfassade, und zum anderen die Betonwerkstein-Elemente, die sich am Sockel, an Fensterbänken und Gesimsen in zurückhaltend-historisierenden Formen darstellen.

Weber: Für den Nutzer liegt der Reiz darin, dass wir teilweise sehr ausgefallene Räume, gerade im Turm, haben - wie zum Beispiel die sogenannte Kathedrale mit fünfeinhalb Metern Geschosshöhe. So etwas findet man sonst nirgendwo, das ist eben ein ganz ausgefallenes Ambiente.

Jahrzehntelang war der Tankturm im Dornröschenschlaf. Wie kamen Sie überhaupt auf ihn?

Schäfer: Wir waren vorher im Heinstein-Werk, da haben wir ständig auf den Turm geschaut. Mit der Zeit wurde unser Büro zu groß für diese Räume dort. Ausgerechnet in Venedig auf der Biennale kamen wir auf die Idee: "Da steht doch der Turm an den Gleisen, der sieht doch ganz gut aus." Als wir wieder zuhause waren, machten wir einen Termin vor Ort, und nach wenigen Minuten wussten wir: "Das müssen wir machen!"

In welchem Zustand war das Gebäude?

Weber: In einem erstaunlich guten. Die Bahn hat das Gebäude gut gegen Vandalismus geschützt. Es war eigentlich in dem Zustand, wie es 20 Jahre zuvor verlassen wurde - auch wenn ab und an Obdachlose darin gewohnt haben. Aber die einzigen Bewohner, die dem Haus wirklich geschadet haben, waren die Tauben.

Stimmt der Eindruck, dass man vor 90 Jahren solider gebaut hat als heute?

Weber: Handwerklich solider auf jeden Fall, aber man hat schon auch gespart. In einer Decke hat man als Tragekonstruktion Eisenbahnschienen eingebaut, was natürlich der Statiker monierte - und dann kamen die Schienen raus.

Schäfer: Aber gerade die Betonarbeiten sind von exquisiter Qualität. Sie haben eine extrem glatte Oberfläche. Die Bahn zeigte hier ihren repräsentativen Anspruch - sogar in einer Zeit, als es nicht massig Geld gab.

Weber: Die Zierelemente gäbe es heute wohl nicht mehr an einem reinen Zweckbau, wie es der Tankturm einmal war. Die kann man heute kaum mehr handwerklich machen, geschweige denn bezahlen.

Ist das nun Liebhaberei oder Wahnsinn, wenn man 400.000 Euro für ein Gebäude zahlt, um dann noch einmal 1,9 Millionen Euro in den Umbau zu stecken?

Schäfer: Es ist die einzig sinnvolle Vorgehensweise. Denn so einem historischen Gebäude kommt gerade in einem neu entstehenden Stadtteil eine wichtige Rolle zu, es bietet ja sozusagen die geschichtliche Anbindung und Identifikation. Und außerdem sind viele Leute, die hierherkommen, oft sehr berührt und fühlen sich hier wohl. Das sind spannende Begegnungen zwischen Mensch und Gebäude.

Weber: Wir sind ja letztlich auch ein Wirtschaftsunternehmen und haben keine Reichtümer auf der Bank. Aber bei allem Risiko waren wir uns relativ sicher, dass es funktioniert. Und uns war vollkommen klar, dass wir das Gebäude in unserem Sinne sanieren müssen und keine Kompromisse machen dürfen.

Schäfer: Es ging uns darum, den Esprit des Gebäudes wiederherzustellen. Das ist mehr eine Art Freilegen.

Wie sehr redete Ihnen der Denkmalschutz hinein?

Schäfer: Wir arbeiten viel mit der Denkmalpflege und haben sie als sehr sachlichen, aber auch konsequenten Partner erlebt. Aber hier war es das erste Mal, dass sie nicht groß nachfragte. Es gab eher die Grundhaltung: "Macht mal, wir finden es gut." Das war die eigentliche Überraschung.

Vor drei Jahren war Eröffnung des Tankturms. Wie nehmen die Heidelberger diesen neuen Ort an?

Weber: Wir haben den Eindruck, dass die Heidelberger unsere Begeisterung für den Tankturm teilen. Wir waren auch überrascht, dass viele dieses markante Gebäude gar nicht mehr auf dem Schirm hatten und es dann vollkommen neu entdeckt haben.

Im letzten Jahr kümmerten Sie sich auch um das Bahnbetriebswerk. Bleibt es nun in Ihren Händen?

Schäfer: Wir hatten das Bahnbetriebswerk angemietet, weil wir für den Tankturm einen großen Kunden, eine Daimlertochter, gewonnen haben, der hier über 15 Monate sein gesamtes Management, insgesamt 1800 Personen, geschult hat. Deswegen brauchten wir neue Flächen, sonst wäre für andere, wie das Klangforum, kein Platz mehr gewesen. Also suchten wir nach Ersatz und fanden ihn ganz in der Nähe, im Bahnbetriebswerk: Es stammt aus der gleichen Zeit, hatte den gleichen Architekt - und denselben Eigentümer, die Entwicklungsgesellschaft Heidelberg (EGH), die die Bahnstadt erschließt. Mit der EGH fanden wir schnell eine Lösung: Die alte Maschinenhalle bekamen wir kostenlos zur Nutzung überlassen, mussten sie aber auf eigene Kosten herrichten. Insofern sehen wir uns als Initiatoren für die Neunutzung dieses Areals.

Wenn Sie träumen dürften: Wie sieht das gesamte Areal in zehn Jahren aus?

Schäfer: Wir hätten zwei tolle Locations für Kultur und Wirtschaft: den Tankturm und das ungleich größere Bahnbetriebswerk. Und wir hoffen, dass man uns zwischen dem Bauhaus und dem geplanten neuen XXXLutz überhaupt noch sieht.

Haben Sie das "Unternehmen Tankturm" jemals bereut?

Weber: Nein, absolut nicht.

Schäfer: Es ist natürlich für uns als Architekturbüro eine hervorragende Visitenkarte. Und wir freuen uns über die verschiedenen Auszeichnungen, wie den Landesdenkmal- oder den Hugo-Häring-Landespreis; außerdem waren wir in der engeren Auswahl für den Preis des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt.

Da das "Bauhaus" in der heutigen RNZ Tagesthema ist: Würden Sie gern auch mal ein Gebäude dieses Baustils umbauen oder sanieren?

Schäfer: Ja, selbstverständlich.

Weber: Wir sind ja Architekten und keine Konservatoren. Was uns reizen würde: solch ein Gebäude nicht museal zu sanieren, sondern es entsprechend dem Geist des Bauhauses in die heutige Zeit zu transportieren. Wir vermissen heute schon diesen Aufbruch in die Moderne, die den Geist der zwanziger Jahre ausgemacht. Heute hält man sich eher an dem fest, was da ist - oder man rekonstruiert es, wie das Berliner Stadtschloss oder die Frankfurter Altstadt.