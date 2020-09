Von Hans Böhringer

Heidelberg. Überstunden am Mikroskop, Vortritt am Computercluster und rasante Publikationen – die Forschung am neuartigen Coronavirus läuft international auf Hochtouren. Während das oberste Ziel – ein effektiver und sicherer Impfstoff – feststeht, widmen sich die Forscher jeweils einzelnen Details des Virus. So auch Beata Turonová, die am Heidelberger European Molecular Biology Laboratory (EMBL) arbeitet: Sie und Kollegen haben dort die Proteine des Stachelkranzes, der namensgebenden "Corona" auf der Virushülle, mit einem Elektronenmikroskop untersucht, am Computer dreidimensional rekonstruiert und dabei eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Turonová war während des Projekts Postdoc am EMBL, seit kurzem ist sie Projektleiterin am Max-Planck-Institut für Biophysik in Frankfurt, einem der Forschungspartner des Projekts.

Frau Turonová, Sie haben an den sogenannten Spike-Proteinen des neuartigen Coronavirus geforscht. Wo sitzen diese Spike-Proteine und was ist ihre Funktion für das Virus?

Ein einzelnes Virus ist eine Art Kugel, die Spike-Proteine sitzen auf der Oberfläche wie Stacheln. Es gibt durchschnittlich 40 auf einem Virion. Die Spike-Proteine sind sehr wichtig für das Virus, weil sie die Wirtszellen attackieren. Die Proteine versuchen, sich mit den Rezeptoren der Zelle zu verbinden, und so dringen die Viren in die Zelle ein, wo sie sich vermehren, bis die Zelle platzt.

Zusammen mit Ihren Kollegen des Frankfurter Max-Planck-Instituts für Biophysik und des Paul-Ehrlich-Instituts in Langen haben sie im August zur Struktur dieser Spike-Proteine im Science-Magazin veröffentlicht. Warum ist die Struktur der Proteine von Interesse?

Beata Turunová Foto: privat

Wenn man die Viren vernichten oder stoppen will, muss man wissen, wie sie aussehen. Sonst ist es schwierig, Medikamente oder Impfstoffe zu entwickeln. Natürlich kannte man schon vorher die Struktur anderer Coronaviren, aber es wäre gut zu wissen, wie es wirklich für Sars-CoV-2 aussieht. Wir haben nicht nur die Stacheln, sondern die kompletten Virionen untersucht – es war zum Beispiel unbekannt, wie viele Stacheln es auf einem Virion gibt. Man kann einen Stachel in zwei Abschnitte einteilen: Wir haben den einen "Bein" und den anderen "Kopf" benannt. Das "Bein" des Stachels hatte man vorher noch nicht erforscht. Es gibt da drei Gelenke, die wir "Knöchel", "Knie" und "Hüfte" genannt haben – und die sind flexibel. All die Virusdarstellungen mit geraden Stacheln, die sind so nicht richtig. Man kann auf den Bildern sehr gut sehen, dass sie sich in verschiedene Richtungen biegen können. Die Stacheln sind zudem nicht regelmäßig auf der Oberfläche verteilt, sie können Gruppen bilden.

Können Sie sagen, wofür "Knöchel", "Knie" und "Hüfte" an den Stacheln dienen?

Da haben wir eine Hypothese: Wir glauben, dass es ermöglicht, mit mehreren Köpfen die Oberfläche der Zelle zu attackieren. Die Zellen sind flach im Vergleich zu der Virusoberfläche. Wenn die Gelenke beweglich sind, können mehrere Köpfe gleichzeitig an die Zelloberfläche kommen, das steigert die Wahrscheinlichkeit, die Rezeptoren zu finden und die Zelle erfolgreich zu attackieren. Das zu zeigen ist aber ein bisschen schwieriger.

Basierend auf Ihrer Forschung: Scheint es nun einfacher oder schwerer, einen wirksamen Impfstoff zu finden?

Ich bin keine Expertin in dem Bereich. Ich denke, es wird eher schwerer – aber nicht unmöglich. Die Spike-Proteine sind in Zuckermoleküle eingepackt, das macht es schwieriger, an sie heranzukommen. Vor Antikörpern sind die Spike-Proteine geschützt, und zwar nicht nur durch den Zucker: Die Proteine gibt es in zwei Konformationen (siehe Infokasten), einer geschlossenen und einer geöffneten. Die geöffnete ist die Konformation, die angreifen kann, die aber auch einfacher anzugreifen ist. Ich weiß nicht, ob diese Erkenntnis die Impfforschung erleichtert. In einem größeren Sinne tut sie das schon: Es ist immer besser, mehr zu wissen.

Das heißt, die Virus-Stacheln sind beweglicher als man angenommen hatte und auch stärker gepanzert?

Ja. Aber ich würde das ein bisschen positiver sehen. Als die Pandemie angefangen hat, haben alle die Kenntnisse über die anderen Coronaviren benutzt, um gleich mit Medikamenten zu starten. Das war nicht falsch, aber jetzt wissen wir, warum das nicht gut funktionieren konnte.

Wie geht es jetzt weiter mit Ihrer Forschung?

Wir würden gerne eine Probe mit Virus und Antikörpern untersuchen. Die Leute am Paul-Ehrlich-Institut arbeiten schon daran. Wenn das klappt, machen wir die ganze Übung nochmal: Wir sammeln die Daten und bekommen hoffentlich eine Struktur mit genug Auflösung, sodass wir sehen können, wo und wie die Antikörper an die Spike-Proteine binden. Und das wäre für die Entwicklung von Impfstoffen sehr interessant.