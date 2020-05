Heidelberg-Weststadt. (pol/rl) Am Freitagabend wollte ein Ladendetektiv gegen 18.50 Uhr einen Dieb stellen, der ein Fünf-Liter-Bierfass in seinem Rucksack an der Kasse vorbeigeschmuggelt hatte. Als er den Dieb festhalten wollte, schlug dieser dem Detektiv den Rucksack samt Fass gegen den Oberschenkel. Der Detektiv stellte nun dem Dieb ein Bein, woraufhin dieser das Fass verlor. Ohne Beute flüchtete der junge Mann dann über die Kaiserstraße in Richtung Ringstraße.

Der Detektiv hatte durch den Schlag mit dem Fass-Rucksack eine massive Prellung am Oberschenkel erlitten. Der verhinderte Dieb soll etwa 25 Jahre alt und zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß sein. Er ist schlank bis hager, hat ein schmales Gesicht, schwarze, gelockte mittellange Haare und sah arabisch aus. Er trug eine dunkle Daunenjacke und eine enge schwarze Jeans

Info: Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der 06221/99-1700 entgegen.