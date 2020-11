Von Denis Schnur

Heidelberg. Schon als die riesige Werbetafel in der Römerstraße Anfang 2017 aufgestellt wurde, ärgerten sich viele Südstädter massiv darüber, da sie die Anlage für eine Gefahr im Verkehr halten. Mittlerweile ist aber auch klar: Die Pylone sollte eigentlich gar nicht da stehen, wo sie steht. Denn die Stadt hatte dem Reklamekonzern Ströer einen Standort 14 Meter weiter nördlich genehmigt.

Das Unternehmen hat die Tafel wohl eigenständig nach Süden verlegt, wie die Stadtverwaltung auf RNZ-Anfrage bestätigt. Warum, weiß man bei den Behörden jedoch nicht: "Dieser Umstand entzieht sich unserer Kenntnis." Und auch bei Ströer kann man das offenbar nicht mehr nachvollziehen. "Manchmal führen bauliche Zwänge (zum Beispiel nicht verzeichnete Kabel im Erdreich) zu einer Verschiebung des Standorts", schreibt eine Sprecherin. Die Stadt findet das auch nicht schlimm: "Im vorliegenden Fall ist die Verschiebung um wenige Meter nicht zu beanstanden, da auch bei diesem Standort nach Prüfung im Baudezernat keine Bedenken bestehen." Der Mastfuß stehe nämlich in einem "toten Bereich" des Gehwegs.

Anders sieht das dagegen eine Reihe von Südstädtern, die sich auch in 3,5 Jahren nicht mit der Tafel anfreunden konnten. "Wir halten den Standort der Werbeanlage auf dem Gehweg an dieser Stelle für höchst ungeeignet und fordern den unverzüglichen Rückbau", erklärt etwa Heike Hauck, die für die Grün-Alternative Liste im Bezirksbeirat sitzt. Sie und die anderen Mitglieder des Stadtteilgremiums sehen in der Pylone weiter eine Gefahr für Radfahrer und Fußgänger. Links und rechts des Pfostens blieben nur noch 60 Zentimeter beziehungsweise ein Meter Gehweg – und das sei zu wenig.

"Besonders bei Dunkelheit und Regenwetter ist der schwarz gestrichene Sockel kaum zu erkennen. So kommt es, wie man täglich beobachten kann, immer wieder zu gefährlichen Situationen." Dass dort auch Radfahrer entgegen der Fahrtrichtung unterwegs seien, verschärfe die Situation – genau wie die zunehmende Nutzung von E-Bikes und E-Rollern. "Diese künstlich geschaffene Engstelle ist dieser Situation überhaupt nicht gewachsen", so Hauck. Zumal der Radverkehr ja weiter zunehme, wenn im benachbarten Mark-Twain-Village die Häuser bezogen werden.

Geht es nach der Bezirksbeirätin, wird die Pylone möglichst schnell wieder zurückgebaut. Doch bei der Stadtverwaltung sieht man dazu keinen Grund. "Es gibt keine Anhaltspunkte, die eine Verkehrsgefährdung begründen könnten." Das habe man zuletzt im August dieses Jahres überprüft, erklärt eine Sprecherin auf RNZ-Anfrage. "Darüber hinaus sind auch keine Unfälle bekannt."

Für Hauck ist das jedoch nur eine Frage der Zeit. Sie warnt: "Die Stadt Heidelberg ist verantwortlich für sichere Mobilitätsvoraussetzungen auf den öffentlichen Verkehrswegen und bei Fahrlässigkeit auch haftbar für Schäden." Gleichzeitig sei in den Verträgen festgeschrieben, dass die Baugenehmigung widerrufen werden könnte und Ströer im Zweifel die Kosten eines Rückbaus tragen müsste.

Der Standort ist Teil eines größeren Vertragspakets zwischen Unternehmen und Stadt. Darin haben die Behörden mehrere Standorte für Werbegroßanlagen zugesagt. Im Gegenzug zahlt Ströer nicht nur eine Konzessionsabgabe, sondern betreibt etwa auch öffentliche Toiletten in der Stadt. Da die Stadt dem Konzern jedoch lange deutlich zu wenige Standorte genehmigt hatte, hatte dieser im Februar kurzerhand die Toiletten an der Neckarwiese geschlossen.