Von Anica Edinger

Heidelberg. Zehn Jahre lang haben sie gewartet und gehofft - jetzt war es endlich soweit: Ende September konnten erstmals Trauben auf einer der städtischen Weinterrassen am Steinberg in Handschuhsheim gelesen werden. Denn einige der Terrassen oberhalb Handschuhsheims gehören der Stadt - und werden vom Umweltamt in Kooperation mit dem Weingut Clauer betreut.

"Nicht, weil wir jetzt auch noch Weinbauern sein wollen", erklärt Benedikt Kerle, selbst Weinliebhaber, aber eigentlich Biologe beim Umweltamt, beim Vor-Ort-Termin mit der RNZ, "sondern vor allem zum Erhalt der besonderen Kulturlandschaft des Steinbergs."

Hintergrund Das Gebiet am Steinberg in Handschuhsheim wurde 1993 aufgrund seiner Bedeutung für den Naturschutz zum flächenhaften Naturdenkmal erklärt. Das Umweltamt pflegt dort städtische Grundstücke - etwa ein Drittel der Gesamtfläche des Steinbergs - im Sinne der Biodiversität. Es wurden Sandsteinmauern und Lesesteinhaufen wieder aufgebaut sowie Streuobstwiesen mit alten Obstsorten angelegt. Eine große [+] Lesen Sie mehr Das Gebiet am Steinberg in Handschuhsheim wurde 1993 aufgrund seiner Bedeutung für den Naturschutz zum flächenhaften Naturdenkmal erklärt. Das Umweltamt pflegt dort städtische Grundstücke - etwa ein Drittel der Gesamtfläche des Steinbergs - im Sinne der Biodiversität. Es wurden Sandsteinmauern und Lesesteinhaufen wieder aufgebaut sowie Streuobstwiesen mit alten Obstsorten angelegt. Eine große Artenvielfalt an teilweise gefährdeten Tieren findet sich heute in den Terrassen und Wiesen des Steinbergs, etwa Eidechsen, Schling- und Ringelnattern und Insekten, insbesondere Wildbienen sowie seltene Vögel wie der Gartenrotschwanz. Doch auch für wärmeliebende Pflanzen sind die Bedingungen am Steinberg ideal: Es wachsen dort etwa Thymian, Mauerpfeffer oder auch Oregano. Sorgen bereiten dem Umweltamt dennoch zwei Dinge: Das Schwarzwild, das auf den Wiesen sein Unwesen treibt. Und Grundstücke, die von ihren Besitzern nicht gepflegt werden. Das ist vor allem auch deshalb ein Problem, weil der Wildwuchs etwa für Wildschweine besonders attraktiv ist. Deshalb bemüht sich die Stadt immer öfter darum, den Besitzern die Grundstücke abzukaufen - leider oftmals vergebens. (ani)

[-] Weniger anzeigen

Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Weinbau dort im Jahr 1571, die historischen Terrassen mit den Trockenmauern aus Naturstein sind bis heute in ihrer ursprünglichen Anlage erhalten. Und was im Mittelalter schon funktionierte, muss doch auch heute wieder klappen, dachte sich das Umweltamt im Jahr 2008 und pflanzte gemeinsam mit Clauers 100 Rebstöcke der Sorte Johanniter - ein pilzresistenter Weißwein - an. "Dass jetzt tatsächlich Trauben gelesen werden konnten, hat alle Beteiligten gefreut", sagt Kerle.

Der Biologe Franz Auer, der die Terrassen im Auftrag der Stadt über das Jahr hinweg pflegt, hatte es schon vor einigen Monaten geahnt. "Er rief im Umweltamt an und sagte: ,Dieses Jahr könnte es etwas werden.‘" Das Umweltamt reagierte schnell - und ließ die Reben, um auch wirklich gar kein Risiko einzugehen, von Franz Auer mit Netzen überziehen, "damit die Vögel nicht die Trauben klauen können", erklärt Kerle.

Im August machte sich dann schließlich Jörg Clauer persönlich ein Bild von der Lage am Steinberg. "Wir mussten ja wissen, mit was wir rechnen müssen." Dass das nicht besonders viel sein wird, zeigte sich schnell. "Zum Ernten reichte ein VW-Bus", lacht Clauer. Dennoch sind alle Beteiligten mit dem Ertrag zufrieden: Knappe zwei Butten Trauben konnten gelesen werden - was laut Clauer rund 40 Kilogramm entspricht.

Freuen sich auf den Wein: Jörg Clauer (l.) und Benedikt Kerle auf den städtischen Weinterrassen. Foto: Rothe

Natürlich sind das keine Mengen, mit denen es das Weingut sonst zu tun hat. Dafür freut sich Clauer, dass jetzt echte Handarbeit angesagt ist: "Der Ausbau ist Laborarbeit", sagt der Winzer. Doch er ist auch zuversichtlich: "Das wird ein toller Wein." Schließlich seien die Bedingungen am Steinberg ideal. "Die Sonneneinstrahlung ist extrem und der Boden perfekt für den Weinbau." Zudem speicherten die Trockenmauern extrem viel Wärme - die sie dann wieder an die Reben abgeben können.

Und: Der städtische Wein wird 100 Prozent Bio-Qualität sein. Schließlich wird die Weinterrasse ökologisch und ungespritzt bewirtschaftet. Der Traubensaft ist laut Clauer mittlerweile vergoren. Jetzt muss er noch bis März reifen. Dann wird er etikettiert und in kleine Flaschen abgefüllt.

Einziger Wermutstropfen dabei: Nur wenige werden in den Genuss des ersten städtischen Weines kommen. Denn da es nur so wenig davon gibt, wird der Tropfen wohl erst einmal ein exklusives Produkt - das hauptsächlich in Präsentkörben verschenkt werden wird - bleiben. Allerdings: "Wir rechnen jetzt jedes Jahr mit einem höheren Ertrag", sagt Kerle. Vielleicht werden also in einigen Jahren auch die Heidelberger etwas vom echten Heidelberger Stadt-Wein haben.