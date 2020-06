Von Werner Popanda

Heidelberg. Was, wenn in der näheren Umgebung nach und nach die Lichter ausgehen? Der Kirchheimer Georg Grädler befasst sich jetzt schon seit einem halben Jahr mit der Frage, wer für kaputte Lampen zuständig ist, doch darauf eine Antwort zu finden, ist gar nicht so einfach. Dass Grädler mit dieser Sache befasst ist, liegt daran, dass er unmittelbar neben dem S-Bahnhof Kirchheim/Rohrbach lebt. Und dort herrscht nach Einbruch der Dunkelheit mehr oder weniger finstere Nacht: Erst flackerten die Lampen noch, schließlich versagten sie ihren Dienst komplett. Kurz: Am Abend ist dieser Bahnhof kein angenehmer Ort.

Die Beleuchtung des S-Bahnhofs wurde im Dezember 2019 zu einem Problem. Damals begann jene Leuchte zu streiken, die die Treppen erhellt, über die man von der Bürgerbrücke zur Hardtstraße gelangt, wie auch den Fahrradabstellplatz. Schon das Flackern störte Grädler, weil er den Disko-Effekt auch in seinem Haus wahrnehmen konnte. Aber dabei blieb es nicht, denn schließlich ging die Lampe ganz aus, was die Angelegenheit nicht besser machte. Gruselig, fand Grädler. Also nahm er die Sache kurzerhand selbst in die Hand und ging der Beleuchtungsthematik auf den Grund.

Bei der Bahn war kein Zuständiger auszumachen, also schrieb Grädler an den Bürgerservice der Stadt. Das war Mitte Februar. "Mittlerweile sind es am S-Bahnhof Kirchheim drei Lampen am Bahnsteig, die flackern oder gar nicht gehen (Bahnsteig 1 und beide Zugangslampen von Hardtstraße her)", teilte Grädler mit. Der Bürgerservice leitete sein Schreiben an den Verkehrsverbund Rhein-Neckar weiter.

Dieser wiederum informierte Grädler am 20. April darüber, dass sein Anliegen die Deutsche Bahn betreffe. "Unsere 3-S-Zentrale hat eine Störungsmeldung aufgenommen und die Reparatur der Leuchten in Auftrag gegeben", ließ ihn noch Ende April das Bahnhofsmanagement Mannheim wissen. Doch wann genau die Leuchten repariert werden sollten, blieb freilich offen. In den folgenden Wochen geschah: nichts.

Nein, vielmehr verschlimmerte sich die Beleuchtungssituation auf dem Bahnhofsareal sogar. Weshalb Grädler irgendwann der Kragen platzte. Was in seinem Schreiben an das Bahnhofsmanagement vom 29. Mai so zum Ausdruck kommt: "Es ist mittlerweile einfach eine Unverschämtheit und eine große Verkehrsgefährdung, was Sie ihren Fahrgästen am S-Bahnhof Kirchheim seit vielen Wochen zumuten." Inzwischen seien mindestens fünf Lampen "total aus und drei, vier gehen laufend an und aus. Mehrmals habe ich Ihnen schon geschrieben. Außer Vertröstungen ist nichts geschehen." Wer den Ur-Kirchheimer Grädler kennt, weiß: So schnell lässt er sich nicht abwimmeln.

Auf Anfrage der RNZ erklärte inzwischen eine Bahnsprecherin, dass "nach unserer Information die Leuchten am Zugang bereits repariert sind". Den Hinweis, "die weitere Leuchte wird am Montag repariert", verband sie hiermit: "Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden, dass dies aufgrund von Krankheit und Urlaub in diesem Fall länger gedauert hat beziehungsweise dauert als auch von uns gewünscht."