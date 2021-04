Heidelberg. ani. Es ist ziemlich skurril: An diesem Freitag müssen die Läden in Heidelberg schließen, am Samstag dürfen sie wieder öffnen. Am Freitag gilt eine Ausgangssperre ab 21 Uhr, am Samstag ab 22 Uhr. Welche Regeln in den nächsten Tagen in Heidelberg gelten – und wieso: Die RNZ gibt Antworten.

Warum ändern sich die Regeln nun von Tag zu Tag? Weil der Inzidenzwert in Heidelberg nun schon länger als drei Tage über 100 liegt, greift hier ab Freitag erstmals die Notbremse des Landes Baden-Württemberg. Diese ist in vielen Punkten schärfer als die am Donnerstag endgültig beschlossene, bundeseinheitliche Corona-Notbremse. Ministerpräsident Winfried Kretschmann gab aber am Donnerstag bekannt, die neuen Bundesregeln komplett zu übernehmen. Allerdings tritt die entsprechende Landesverordnung erst am Samstag in Kraft. Daher gelten in ganz Baden-Württemberg – also auch in Heidelberg – am Freitag noch die bisherigen Regelungen des Landes.

Was gilt genau diesen Freitag? Erstmals gibt es in Heidelberg wieder eine Ausgangssperre – und zwar von 21 bis 5 Uhr. Zudem muss der Einzelhandel schließen und darf – nur für diesen einen Tag – ausschließlich Waren zum Abholen an der Ladentüre anbieten (Click & Collect). Offen bleiben natürlich Läden des täglichen Bedarfs, also etwa Supermärkte oder Drogerien. Für einen Tag seine Pforten schließen muss am Freitag auch der Zoo. Museen und Galerien machen ebenfalls zu – und bleiben dies gemäß Bundes-Notbremse auch ab Samstag.

Was gilt genau ab Samstag? Die Ausgangssperre gilt dann erst ab 22 Uhr (und bis 5 Uhr). Zudem ist es gemäß Bundes-Notbremse ab Samstag erlaubt, alleine joggen oder spazieren zu gehen – aber nur bis Mitternacht. Die Läden in Heidelberg dürfen am Samstag wieder für Shopping mit Termin (Click & Meet) öffnen – allerdings nur für Kunden, die einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen. Schließen müssen die Läden erst wieder ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 150. Dann gibt es wieder nur "Click & Collect". Ob der Zoo gleich am Samstag wieder öffnet, haben die Verantwortlichen dort noch nicht entschieden – zwar dürfen sie gemäß Bundes-Notbremse ab Samstag öffnen, aber nur für Besucher mit negativem Corona-Test.

Welche Kontaktbeschränkungen gelten? Ab diesem Freitag gilt: Treffen sind nur noch mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und einer weiteren Person, die nicht zum Haushalt gehört, erlaubt – Kinder bis einschließlich 14 Jahre zählen nicht mit. Das bleibt auch ab Samstag so.

Und was ist, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz wieder unter 100 fällt? Tatsächlich fiel der Wert in Heidelberg laut Landesgesundheitsamt am Donnerstag auf 104,0. Am Vortag hatte er noch bei 118,3 gelegen. Die Regelungen der Bundes-Notbremse gelten aber erst dann nicht mehr, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Tage am Stück unter 100 bleibt. Dann entfällt die Ausgangssperre wieder, Läden dürfen wieder Terminshopping ohne negativen Corona-Test anbieten und Museen dürfen öffnen.