Heidelberg. (böh) Nicht nur in der Altstadt herrscht schon Weihnachtsstimmung. Hier eine Liste der Märkte in den Stadtteilen:

Emmertsgrund: Weihnachts- und Flohmarkt, Musik und Theater sowie eine Tauschbörse gibt es am Samstag, 1. Dezember, von 14 bis 18 Uhr. Auch der Nikolaus kommt ins Bürgerhaus, Forum 1.

Rohrbach: Einen weihnachtlichen Markt rund um den Rathausbrunnen gibt es am Samstag, 1. Dezember, von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag, 2. Dezember, von 11 bis 18 Uhr. Bastelgruppen und Kindergärten verkaufen hier ihre vorweihnachtlichen Kreationen, im Rathaus gibt es eine Tombola und eine Kaffeestube.

Wieblingen: Stadtteilverein und Gesangverein Eintracht-Liederkranz laden am Samstag, 1. Dezember, 14 bis 22 Uhr, und Sonntag, 2. Dezember, 11.30 bis 20 Uhr, zum Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz und im Helbinghaus ein. Es gibt Musik, Gesang und Theater, am Sonntag kommt der Weihnachtsmann zu Besuch. Der Erlös kommt dem Stadtteilverein und wohltätigen Zwecken zugute.

Kirchheim: Im Bürgerzentrum, Hegenichstraße 2a, läuft am 2. Dezember von 11 bis 17 Uhr der Adventsbasar des Vereins Straßenkatzen.

Pfaffengrund: Ein Weihnachtsmarkt lockt am 2. Dezember von 11 bis 20 Uhr ins Gesellschaftshaus, Schwalbenweg 1/2. Neben Kunsthandwerk, Gebackenem und Handarbeiten werden kulinarische Köstlichkeiten angeboten.

Ziegelhausen: Im Seniorenzentrum, Brahmsstraße 6, lockt am Samstag, 1. Dezember, von 14 bis 17 Uhr in Kooperation mit dem Jugendzentrum und dem Kinderhaus Heidelberg der Adventsmarkt. Kinder können Plätzchen backen, um 14.30 Uhr kommt eine Märchenerzählerin, ab 15.30 Uhr werden Adventslieder gesungen. Der Markt auf dem Ebertplatz in Ziegelhausen beginnt am Samstag, 8. Dezember, um 12 Uhr.

Die anderen Stadtteile: In der Bahnstadt wird der Wochenmarkt auf dem Gadamerplatz am Freitag, 7. Dezember, ab 16.30 Uhr zum Weihnachtsmarkt. Um 17 Uhr kommt der Weihnachtsmann vorbei, und ab 19 Uhr werden Weihnachtslieder gesungen, die vom Posaunenchor der Luthergemeinde begleitet werden. Feststimmung herrscht in Handschuhsheim vom 7. bis 9. Dezember in der Tiefburg. Der "Weihnachtliche Wilhelmsplatz" am 9. Dezember von 11 bis 17 Uhr gilt als alternativer Weihnachtsmarkt in der Weststadt. Neben dem Weihnachtsmarkt am Wolfsbrunnen am Sonntag, 16. Dezember, gibt es in Schlierbach rund um den Kirchplatz einen weiteren Markt am Samstag, 15. Dezember, 15 bis 21 Uhr, und am Sonntag, 16. Dezember, 14 bis 20 Uhr.